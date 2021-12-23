لصحة أبنائنا.. تناول السلطة وشرب اللبن يقوي المناعة ضد كورونا

في إطار منشوراتها التوعوية، نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للطلاب من أجل تقوية المناعة الخاصة بهم ضد الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص.

وأوضحت وزارة الصحةوالسكان، إن تناول السلطة الخضراء وشرب اللبن وكل ماهو غني بفيتامين "د" والزنك والحديد وفيتامين "سي" يعزز المناعة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أن العناصر المذكورة تعزز المناعة في الجسم وتقلل فرص الإصابة بعدوي فيروس كورونا .

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

حذرت وزارة الصحة والسكان ، مرضى الحساسية وضيق التنفس ، من الخروج من المنزل أثناء التقلبات الجوية إلا لحالات الضرورة القصوى .

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، إن مرضى حساسية الصدر ومن يعانون من ضيق في التنفس أو بعض المشاكل في الشعب الهوائية ، عليهم تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى مع إرتداء الملابس الثقيلة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إنه يتوجب مرضى حساسية الصدر ومن يعانون من ضيق في التنفس أو بعض المشاكل في الشعب الهوائية ، تناول الأدوية في موعدها المحدد من الطبيب .

وشددت وزارة الصحة والسكان ، مرضي حساسية الصدر ومن يعانون من ضيق في التنفس أو بعض المشاكل في الشعب الهوائية ، حال الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية استشارة الطبيب أو التوجه فوراً لأقرب مستشفى ,

نشرت وزارة الصحة، والسكان مجموعة من النصائح المواطنين لمواجهة الطقس السئ والحد من آثاره السلبية ولاسيما الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ومن أبرز النصائح التي وجهتها وزارة الصحة والسكان للمواطنين مايلي :-

يجب علي مرضي حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى

ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل في ظل وجود العاصفة

استخدام البخاخات الموصوفة من الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية ولاسيما في ظل العواصف الترابية .

يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن التزاحم لتجنب الشعور بالضيق

ينصح بوضع أدوية حساسية عند الخروج من المنزل في الحقيبة وتناولها في المواعيد التي يحددها الطبيب

شرب كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم الي الرئتين

التأكد من غرف نوافذ المنزل جيدا لمنع دخول الأتربة.

"الصحة" تُقدم نصائح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الصدرية في موجات الطقس غير المستقرة

قدمت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح لمرضي الأمراض المزمنة، والحوامل، والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تزامنا مع عدم استقرار أحوال الطقس، وحدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تنصح بتناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم، خصوصاً تطعيم الانفلونزا، وذلك للفئات الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض، وهم الأطفال الأقل من 5 سنوات، وأصحاب السن الأكبر من 65 عاماً، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.

وأضافت ، أنه ينصح الابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات، والاهتمام بتناول المشروبات الدافئة، والإكثار من تناول المياه.

واكدت الوزارة ، أنه يفضل عدم الخروج من المنزل في الأيام التي ينتشر بها العواصف والأتربة الا لظروف قهرية وعند الحاجة على ان يتم تغطية الانف وارتداء الملابس الثقيلة، كما يفضل الابتعاد عن الحيوانات الأليفة، خاصة تلك التي تحتوي على شعر كثيف حيث انها تؤدى الى تهيج فى الشعب الهوائية.

وشددت "الصحة " على جاهزية مستشفيات الامراض الصدرية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لاستقبال أية حالات مرضية من المواطنين، مؤكداً توافر المستلزمات الطبية، والادوية التى قد يحتاجها المرضى.

كما أكدت على أهمية إقلاع مريض الأمراض الصدرية عن التدخين بكافة أنواعه إذا كان المريض مدخن، أو الابتعاد عن الأماكن التي تكثر فيها أدخنة السجائر، لتجنب الإصابة بنوبات الربو الشعبي.

وشددت "الوزارة "، على أهمية عدم تعرض مرضي الحساسية والأمراض الصدرية لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر، وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء دافئة إلى الباردة والعكس، مع الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

وأضاف: "عند الإصابة بضيق في التنفس بشكل متكرر، يفضل الذهاب إلى الطبيب للخضوع إلى علاج سببي وليس عرضي ومراجعة الطبيب المختص في حالة ظهور بعض أعراض الالتهابات الصدرية مثل السعال أو البلغم أو ارتفاع درجة حرارة الجسم أو ضيق بالتنفس".

ونصحت "الوزارة " بأهمية تجنب الأدوية المهيجة للشعب الهوائية مثل مضادات الروماتيزم، والمسكنات، وتهوية المنزل بشكل جيد، وتعرض الفراش إلى الشمس، وكذلك أهمية ممارسة الرياضة حيث أنها تعزز صحة الجهاز المناعي، لأنها تطرد السموم من الجسم، وتنشط خلاياه.