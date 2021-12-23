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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عودة عرض"القطط" علي مسرح متروبول .. اليوم

مسرحية القطط
مسرحية القطط

قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، أن العرض المسرحي «القطط»، من إنتاج الفرقة يعود من جديد ليقدم ابتداء من اليوم الخميس و يستمر  أيام الجمعة  والسبت والاحد  ، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء على خشبة مسرح متروبول بالعتبة.

يذكر أن عرض  «القطط» عرض مسرحي غنائي استعراضي كوميدي للكبار والأطفال ، تتناول أحداث العرض فكرة الاختلاف وقبول الآخر.

العرض من سيد جبر، جلال عثمان، عايدة غنيم، وائل إبراهيم، تأليف وأشعار صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي .

عروض مسرحية أخرى : 

 

ومن ناحية أخرى يستعد فريق عمل مسرحية في انتظار بابا ، لاستأنف العرض غدا ، علي خشبة المسرح القومي بالعتبة بعد توقف دام لمدة أسبوع .

 

حيث اتخذ صناع مسرحية في انتظار بابا ، قرار التوقف بسبب إقامة مهرجان المسرح التجريبي الذى تقام فعالياته علي خشبة المسرح القومي .

 

يشهد العرض المسرحي "في انتظار بابا" من إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري وإنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمي، نجاحا على خشبة المسرح القومي بالعتبة، ليعرض يوم الجمعة من كل أسبوع ماتينيه الساعة ٧ ونصف مساءً بناءً على رغبة الجمهور، وأيام الخميس والسبت من كل أسبوع الساعة ٩ مساءً .

 

جدير بالذكر أن العرض المسرحي شهده عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، منهم الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والفنان خالد النجدي، مدير فرقة المسرح  الحديث، والفنانة إنعام سالوسة، والفنان محمد محمود، والفنانة رحاب الغراوي، والكاتب الصحفي يسري حسان، والفنان إيميل شوقي، والفنان أحمد  السيد، والفنان محيي إسماعيل، وشريف خير الله، والمخرج حسام صلاح.

القطط الفنون الشعبية البيت الفني للمسرح الله رئيس المركز القومي للمسرح مسرح متروبول بالعتبة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح مسرح متروبول

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