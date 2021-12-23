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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: جهود إيران لتسريع تطوير برنامجها النووي تهديد للأمن والسلم الدوليين

صدى البلد

ذكر البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اتفق مع نظيره الإسرائيلي إيال هولاتا، خلال زيارته إلى إسرائيل، على أن جهود إيران في تسريع تطوير برنامجها النووي تشكل تهديدا جسيما للأمن والسلم الدوليين.
 

وأشار البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس - إلى أن سوليفان شدد خلال لقاءاته على الحاجة الى تجنب أعمال تؤجج التوتر على الأرض.. وأن مستشار الأمن القومي الأمريكي شجع أيضا خلال الزيارة على بذل جهود الحفاظ على التهدئة مع الفلسطينيين.


وكان "سوليفان"، أكد أمس الأربعاء خلال لقاءاته مع المسئولين الاسرائيليين - التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، كما شدد على ضرورة مواجهة جميع جوانب التهديد الذي تشكله إيران، بما في ذلك برنامجها النووي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة .
 

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