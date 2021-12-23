هيونداي تعد بدهشة العملاء وتؤكد : أيونيك 7 ستكون قادمة من المستقبل

كشفت هيونداي عن مفهومها الجديد الذي أسمته 7 في الدورة الفائتة من معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات وهي سيارة كهربائية ذات كابينة داخلية كبيرة ومريحة مع مقاعد دوارة وبدون عجلة قيادة، وهو ما أعتبر أنه رحلة إلى المستقبل والخيال، لكن العلامة التجارية الكورية لم تكتفي أن تكون هيونداي كونسيبت 7 مجرد خيال فريق الشركة بل حولته إلى حقيقة مع إعلانها عن هيونداي أيونيك 7 التي من المتوقع أن تصدر سنة 2024 وهي الشقيقة الأكبر لـ هيونداي أيونيك 5 التي لاقت الاستحسان مؤخرا من المهتمين بعالم المحركات.

وفقا لموقع "موتور ترند"، المتخصص في السيارات، تعمل شركة صناعة السيارات الكورية حاليا على تحويل كونسيبت 7 إلى أيونيك 7 متوسطة الحجم من ذات الـ 3 صفوف من نوعية الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض، وفقًا لتصريحات خوسيه مونوز، الرئيس التنفيذي للعمليات في هيونداي جلوبال والرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتورز فرع أمريكا الشمالية "نحن الآن نحول الحلم حقيقة، سوف ندهش العملاء، أيونيك 7 ستكون قريبة الشبه جدا من كونسيبت 7".

ستستخدم هيونداي منصتها الكهربائية المعيارية العالمية لبناء السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية هيونداي أيونيك 7 ، وهي المنصة التي يمكنها أن تصنع العديد من المركبات الكهربائية ذات الدفع الخلفي وجميع أنظمة الدفع الرباعي مع تركيب مجموعات نقل مختلفة وحزم مختلفة من البطاريات، أي أنها ستستخدم في جميع المركبات الكهربائية سواء المدمجة أو ذات الـ 3 صفوف ومن جميع الأحجام أيضا.