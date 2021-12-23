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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات اليوم العلمي الأول لتدريب الكوادر والأطقم الطبية بالدقهلية

فعاليات اليوم العلمي
فعاليات اليوم العلمي الاول لتدريب الكوادر والاطقم الطبية

 عقدت اليوم الخميس  فعاليات اليوم العلمي الاول لتدريب ورفع كفاءة الاطقم الطبية في محافظة الدقهلية باجمالي عدد متدربين 537 متدربا من كافة التخصصات  وذلك في إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمي في ظل جائحة كورونا .

جاء ذلك بناء على تعليمات وزارة الصحة وبتوجيهات الدكتور ايهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وإشراف من الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة هبة الشريف مدير ادارة الطب العلاجي و الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة. 

فيما  تم عقد الفعاليات ب 10 منشآت صحية شملت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ادارة التدريب والمدارس، مستشفى الرمد، مستشفى السنبلاوين، مستشفى نبروة، مستشفى شربين، مستشفى صدر المنصورة، مستشفى أجا، مستشفى سندوب للتأمين الصحى، مستشفى الجلدية وذلك على مستوى المحافظة. 

و افتتح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الفعاليات بكلمة ألقاها للحضور عن اهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات هامة وذلك لمواكبة سبل البحث العلمي والطبي المتطور ودعى جميع الأطباء للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الأمثل والحصول على خدمة طبية افضل لجميع مرضى محافظة الدقهلية.

كما تم إلقاء المحاضرات تحت إشراف كوكبة من الأطباء المتخصصين في كافة المجالات والتخصصات الطبية.

و شملت المحاضرات التعريف بمرض فيروس نقص المناعة المكتسب ومرض الإيدز وكيفية الوقاية منه وأحدث بروتوكولات العلاج المتبعة محليا ودوليا وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للايدز و اجراءات مكافحة العدوى وكيفية التعامل بأقسام العزل واختيار الواقيات الشخصية المناسبة و الجديد في تطعيمات ولقاحات فيروس كورونا المستجد .

كما شملت المحاضرات أيضا مقدمة لأمراض الحول وأحدث تطورات التشخيص والعلاج و أساسيات البحث العلمي والجديد في العلاج الطبيعي لمرضى العناية المركزة ومرضى الأمراض الصدرية ومرضى فيروس كورونا و دورة تدريبية عن الإنعاش القلبي الرئوي و الجديد في علاج الصدفية والجذام واستخدام الموجات الفوق صوتية في تشخيص اورام الغدة الفوق كلوية ودور اشعة الدوبلر في حالات التأخر الجنيني بالرحم وتشخيص المشيمة الملتصقة والحبل السري .

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محافظة الدقهلية جائحة كورونا كورونا المستجد بروتوكولات العلاج مستشفى السنبلاوين الصحة بالدقهلية أكاديمية الأميرة فاطمة

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