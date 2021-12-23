الأعلي في العالم .. أبرز المعلومات عن برج طوكيو بمناسبة ذكرى افتتاحه

تمر اليوم ذكرى افتتاح برج طوكيو، أطول برج حديدي في العالم، وأطول بناء في اليابان حتي عام 2010، كما أنه يقع ضمن أطول 20 برج في العالم، لذا يستعرض لكم موقع صدى البلد في هذا التقرير أبرز المعلومات عن البرج الأيقوني.

برج طوكيو عبارة عن برج اتصالات يستخدم في البث الإذاعي والتلفزيوني لشبكات هيئة الإذاعة اليابانية، تي بي إس، وتلفزيون فوجي.

افتتح برج طوكيو في الـ 23 من ديسمبر عام 1958 بحديقة شيبا بحي ميناتو في العاصمة اليابانية طوكيو.

يبلغ ارتفاع برج طوكيو المطلي باللونين البرتقالي والأبيض حوالي 332.6 متر، وبه صالتي مراقبة، أحدها على ارتفاع 150 متر، والثانية على ارتفاع 250 متر.

يعد البرج الياباني مقصد لعدد كبير من الزائرين يومياً، كما يزوره ما يقارب 2.5 مليون زائر سنوياً، أما المباني الملحقة به في أسفله يبلغ عددها 4 طوابق بها العديد من المحلات والمتاحف.

تعود فكرة إنشائه عندها خشيت الحكومة أن تصبح طوكيو مليئة بالأبراج التلفزيونية الصغيرة للبث حيث ظهرت الحاجة إلى تغطية منطقة كانتو بإرسال هيئة الإذاعة اليابانية التلفزيوني عام 1953، كما كانت اليابان في هذا التوقيت تبحث عن رمز لتعريف العالم بازدهارها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

مصمم برج طوكيو

اختيار تاتشو نايت، المصمم الشهير للمباني الشاهقة في اليابان، لتصميم البرج المقترح مستلهماً ذلك من المعالم الغربية حيث اختار أن يكون تصميمه على نسق تصميم برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

وشيد برج طوكيو من الفولاذ، ثلثه عبارة عن خردة معدنية مأخوذة من الدبابات الأمريكية التي تضررت في الحرب الكورية.

وكان برج طوكيو أطول برج قائم بذاته في العالم، كما كان يزن حوالي 4000 طن فقط، أي أقل بمقدار 3300 طن من برج إيفل.

و بينما تجاوزت الأبراج الأخرى ارتفاع برج طوكيو، كان الهيكل لا يزال أطول هيكل اصطناعي في اليابان حتى أبريل 2010، عندما أصبح برج طوكيو سكاي تري الجديد أطول مبنى في اليابان.

وتكلف برج طوكيو مبلغ قدره 2.8 مليار ين (8.4 مليون دولار في عام 1958)، كما رهن البرج الياباني مقابل 10 مليار ين في عام 2000.

و يتم إعادة طلاء البرج كل 5 سنوات في عملية تستغرق حوالي عام حتى تكتمل، ومن المقرر إعادة طلاء برج طوكيو في عام 2024.