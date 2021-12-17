برج خليفة يضيء بألوان علم قطر احتفالا بعيدها الوطني .. شاهد

أضاء برج خليفة في مدينة دبي في دولة الإمارات، مساء اليوم الجمعة، بألوان علم قطر، وذلك احتفالا باليوم الوطني القطري.

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو لواجهة برج خليفة الذي يصل ارتفاعه إلى 828.6 مترا وقد أضيئت بألوان العلم القطري.

ويأتي ذلك احتفالا باليوم الوطني القطري، الذي يحيي ذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد في 18 ديسمبر عام 1878 ويتم الاحتفال به في اليوم ذاته من كل عام.

ونشر الحساب الرسمي لبرج خليفة مقطع فيديو آخر، معلقا "نضيء الليلة برج خليفة لنشارك أشقائنا في دولة قطر احتفالاتهم في يومهم الوطني متمنين لهم المزيد من النمو والاستقرار! كل عامٍ وأنتم بخير".

وفي مصر، تزين برج القاهرة بعلم دولة قطر، في ذكرى عيدها الوطني، احتفالا بذكرى تأسيس دولة قطر.