طائرات استطلاع بريطانية تدخل المجال الجوي لـ روسيا

اقتربت طائرة استطلاع بريطانية، اليوم الخميس، من شبه جزيرة القرم الروسية على البحر الأسود.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، دخلت طائرة استطلاع إلكترونية من طراز "Boeing RC-135W Rivet Joint" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني إلى منطقة البحر الأسود وبدأت في مراقبة نشاط القوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

ومن خلال بيانات الخرائط رصدت تحركات الطائرة البريطانية التابعة لحلف الناتو، فقد أقلعت من قاعدة لاكينهيث الجوية ومرّت فوق أوروبا، ودخلت المجال الجوي لأوكرانيا من الشمال الغربي، وحلقت فوق الجزء الأوسط من البلاد ، ثم فوق منطقة أوديسا.

بعد ذلك، واصلت التحرك جنوبا، ثم اقتربت من الحدود الجنوبية للمياه الإقليمية لروسيا جنوب شبه جزيرة القرم.