حورية فرغلي عن مسلسل ساحرة الجنوب: متلبستش قبل كدا.. فيديو

استضاف برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، الفنانتين حورية فرغلي، ولقاء سويدان، أبطال مسلسل "أيام".

وعلقت الفنانة "حورية فرغلي"، عن دورها في مسلسل "ساحرة الجنوب"، قائله: "متلبستش قبل كدا، ومعرفش اللي بيكونوا ملبوسين بيتعاملوا ازاي، وبدأت أدخل وأشوف فيديوهات عن الموضوع دا".

وأشارت: "قدمت في مسلسل ساحرة الجنوب شخصية مميزة ومختلفة وكانت شديدة الصعوبة لأنها بعيدة عن شخصيتي".

وأوضحت: "أحب شخصية رباب في مسلسل أيام لأنها كانت صعبة في تأثيرها وبعيدة تمام عن الصورة التي يعرفها الجميع عني".