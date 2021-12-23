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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حورية فرغلي عن مسلسل ساحرة الجنوب: متلبستش قبل كدا.. فيديو

حورية فرغلي
حورية فرغلي

استضاف برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، الفنانتين حورية فرغلي، ولقاء سويدان، أبطال مسلسل "أيام".

 

وعلقت الفنانة "حورية فرغلي"، عن دورها في مسلسل "ساحرة الجنوب"، قائله: "متلبستش قبل كدا، ومعرفش اللي بيكونوا ملبوسين بيتعاملوا ازاي، وبدأت أدخل وأشوف فيديوهات عن الموضوع دا".

 

وأشارت: "قدمت في مسلسل ساحرة الجنوب شخصية مميزة ومختلفة وكانت شديدة الصعوبة لأنها بعيدة عن شخصيتي".

 

وأوضحت: "أحب شخصية رباب في مسلسل أيام لأنها كانت صعبة في تأثيرها وبعيدة تمام عن الصورة التي يعرفها الجميع عني".

مسلسل ساحرة الجنوب ساحرة الجنوب الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي شريف عامر برنامج يحدث في مصر لقاء سويدان

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