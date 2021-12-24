سانت كلوز يوزع هدايا وكارول سماحة تغني له.. شاهد

قامت الفنانة كارول سماحة، بالغناء لـ سانت كلوز، وذلك فى أثناء الاحتفال بقرب العام الجديد.



وقالت الفنانة كارول سماحة خلال برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلى، إنها كانت تحلم بعمل أغنية لـ للكريسماس، و الآن اصبح لها أغانى.



وفى أثناء الغناء قام سانت كلوز، بتوزيع الهدايا على الحضور بالأستوديو.

كما قامت الفنانة كارول سماحة، بغناء أغنية آه يا دنيا لـ الفنانة بوسي، و كذلك أغنية بنت الجيران لـ المطرب حسن شاكوش، و أغنية قبلت كتير لـ الراحلة صباح.



وأضافت الفنانة كارول سماحة خلال برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، : يلا نقلب الأستوديو مهرجانات/ وأشعلت ستوديو منى بالأغانى ".



