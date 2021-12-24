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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامية آدم: أحلم بتطوير الكرة النسائية في مصر

صدى البلد

 

أكدت سامية آدم لاعبة منتخب مصر وجالاتا سراي التركي أنها تحلم بتطوير الكرة النسائية والاهتمام بها في مصر مشددة على أن تواجدها في جالاتا سراي التركي شرف كبير بالنسبة لها.

وقالت سامية آدم في تصريحاتها عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفارق بين الكرة النسائية في مصر وأوروبا لا يتعلق بالقدرات الفردية بالنسبة للاعبات ولكن في الإمكانيات المتوفرة والاهتمام باللعبة"

أضاف: "أكاديميات الكرة النسائية سوف تساهم في تطور اللعبة داخل مصر وأحلم بتطور الكرة النسائية في مصر وتحقيق أهداف المنتخب بالمرحلة المقبلة"

وحول طموحاتها مع جالاتا سراي التركي قالت: "شرف كبير التواجد في نادي عريق مثل جالاتا سراي وأتمنى أن وجودي في جالاتا سراي يفتح الباب أمام الكثير من اللاعبات للتواجد في أوروبا"

من جانبه طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق بالاهتمام بالكرة النسائية  التي أصبحت جزءا هاما في خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في التطوير بشكل عام مطالبا اتحاد الكرة المقبل بالاهتمام بالكرة النسائية.

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