وزير الشباب والرياضة يرد على هجوم جمهور الزمالك.. ويكشف تفاصيل تطوير مراكز الشباب.. ويؤكد: مصر نالت إشادات دولية كبيرة لنجاحها بتنظيم بطولات كبرى

وزير الشباب والرياضة :

التزمنا بالقوانين فى أزمة نادي الزمالك

مصر نالت إشادات دولية كبيرة لنجاحها بتنظيم بطولات كبرى

دعم الدولة للرياضة غير مسبوق





إدارة نادي الزمالك من قبل تلك اللجنة المشكلة

حل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضيفا فى برنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي خالد ميري ليكشف عن محاسبة كارلوس كيروش مدير المنتخب الوطنى ، وتفاصيل تطوير مراكز الشباب والرياضة ، واهتمام الرئيس بذوى الهمم وإليكم نص الحوار...



قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه “لسة بدري عشان نحاسب المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش واحنا كلنا عايزين منتخب مصر أفضل منتخب واحنا نقدر حب الجماهير للكرة المصرية”.



وأضاف أشرف صبحي، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن “الجيل ده هو اكتر جيل فيه لاعبين مميزين في الاحتراف والاستمرار لفترة كبيرة في دوريات كبرى”.

وتابع أشرف صبحي، أنه كنا زعلانين بعد نتائج المنتخب بكأس العالم 2018 بروسيا"، مؤكدا أن حجم الأداء الذي تحقق لم يكن كأداء الجيل السابق الذي حقق 3 بطولات أفريقيا متتالية.





وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البطولة العربية كانت إعداد والمكسب منها أننا شاهدنا لاعبين يؤدون بروح عالية، مؤكدا أن تجربة عدد كبير من اللاعبين، واختيار لاعبين عدة من الدوري المصري، أهم مكتسبات المشاركة في البطولة العربية..



قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، “قلقان قبل بطولة الأمم الأفريقية القادمة ولكن ما علينا توفير المناخ المناسب للمنتخب الوطني لتقديم أداء جيد بتلك البطولة”.

وأضاف أشرف صبحي، ، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن المنتخب به لاعبين مميزين من محمد صلاح والنني وتريزيجيه بالإضافة إلى لاعبين الدوري المصري على أعلى مستوى".

وتابع أشرف صبحي، أن منتخبات شمال أفريقيا على مدار السنوات الماضية تقدم أداء شبه ثابت ويؤدون أداء مرتفعا وعاليا، مؤكدا أن الدعم السياسي من الدولة للرياضة غير مسبوق و محصلش قبل كدة و نتائجنا في الرياضة تتحسن".







وأشار وزير الشباب والرياضة إلى انه “لما يجي منتخب مصر الجماهير بتحب بلدها وظهر في لقطة زيزو مع السولية من دعم في كأس العرب خلال لقاء تونس”.





قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الاهتمام بذوي الهمم بدأ منذ عام 2014، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى اهتماما كبيرا لتلك الفئة ووجه مؤسسات الدولة بالاهتمام بهم.

وأضاف أشرف صبحي، أن نظرة الدولة اختلفت لذوي الهمم ، مشيرا إلى أنه أصبح هناك نظرة عملية.

وتابع أشرف صبحي، أن الشباب والرياضة من ضمن القطاعات التي اهتمت بذوي الهمم، وأصبح لدينا تنظيمات تتم لهم من تدشين الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن فترة مكا قبل 2014 كانت الأسرة لديها قدر من الاستحياء تجاه ذوي الهمم من الأبناء، ولكن الأسر الآن بتتباهى أن عندها بطلا وأنهم يشاركون في المجتمع ".





وأكد وزير الشباب والرياضة، أن أكثر التباهي أن الرئيس يدعهم ذوي الهمم ويخاطب الأسرة المصرية أنه عندهم أحد الملائكة.



قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه بدأت الطفرة بمراكز الشباب منذ عام 2014، مؤكدا أنه كان هناك توجه بعمل ملاعب نجيل صناعي بتلك المراكز.



وأضاف أشرف صبحي، ، أنه يوجد ما بين من 3000 الى 4000 مركز شباب، مشيرا إلى أن مراكز الشباب من أكثرالقطاعات التى تخاطب الشباب

ورمز للعائلات أحيانا إضافة إلى أنه له قيمته الكبيرة.

وتابع أشرف صبحي، أنه قمنا بتطوير عدد من مراكز الشباب، ولكن بعض المراكز كانت مثل فيلم "فيلم التجربة الدنماركية" ، لوجود منازل حول مراكز الشباب، ووجود عدم نظام للعمل بتلك المراكز.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه كان هناك فكرة العمل مع القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب، مؤكدا أنه تم عمل شراكات مع شركات القطاع الخاص وتم إقامة حمامات السباحة والقاعات الاجتماعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مراكز الشباب جزء من التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر قامت بتنظيم عدد كبير من البطولات خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن التجربة الاولى كانت في عام 2019 عندما تم سحب تنظيم بطولة الأمم الأفريقية من دولة ما وعملنا على التقدم وقمنا بوضع جميع الضمانات للاتحاد الافريقي، قبل إنطلاق البطولة بـ 5 أشهر.

وأضاف أشرف صبحي، أن تنظيم البطولات، أنه كان المطلوب تطوير 6 استادات، مشيرا إلى أنه قمنا بالتطوير على أعلى مستوى، ووضعنا كاميرات لمراقبة الجماهير.

وتابع أشرف صبحي، أن قدرات الدولة المصرية ظهرت في الافتتاح والختام من بطولة أمم أفريقيا 2019، مؤكدا انه وكان هناك دعم كبير من القيادة السياسية التي جعلت الجميع يشعر أن مصر نظمت كأس عالم وليس أمم افريقيا .

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مصر ايضا قامت بتنظيم التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد في شهر سبتمبر بنفس العام، إضافة إلى حق تنظيم كأس العالم لكرة اليد بعام 2021 التي قمنا فيها بجهود كبيرة على الرغم من جائحة كورونا ونجحنا في بناء 3 صالات مغطاة مع عمل صيانة لصالة أستاد القاهرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، ان تم عمل “الفقاعة الطبية”، قبل إنطلاق كأس العالم لكرة اليد وقدمنا الدعوة لكل سفراء الدول المشاركة ونلنا الثقة وعملنا التدريب والمحاكاة بكل التفاصيل واشاد الجميع بالقدرات المصرية.





قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك خطط لاكتشاف المواهب الجديدة ، مؤكدا أنه لدينا كنوز مصرية في الثقافة والفنون بمراكز الشباب .

وأضاف أشرف صبحي، أن زياد احمد عبد السلام من قام بالغناء مع عمر خيرت منتج من مركز شباب البحيرة وفاز بجائزة إبداع في التواشيح الدينية".

وتابع صبحي، أنه عندنا ابداع في اكتشاف المواهب في الغناء والأناشيد والتواشيح والترانيم القبطية والقصة القصيرة والمسرح والغناء بنطلع الولاد دول وطلعنا كورال".







وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه عملنا مشروع البطل القومى والاولمبي وعملنا على عمل قياسات بدنية وفسيولوجية للاعب على مستوى مصر بدءا من سن 6 سنوات"



ورد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الانتقادات التي وجهت له بسبب أزمة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في انتخابات الأحمر، مؤكدا وجود لجنة تشرف على الانتخابات، كما أنه وزير لمصر وليس له انتماء سواء للأهلي أو الزمالك.

وأضاف ، أن الوزارة تأسس فكرة إتاحة الطرق المختلفة لتوفير موارد الأندية، مردفا: «الجنيه اللي بديه للأهلي، الزمالك أخد زيه».

وتابع وزير الشباب والرياضة أن الوزارة أتاحت للنادي الأهلي تقنين الشركات التي ينفذها بشكل أكثر مما ينبغي، كما أنها منحت 5 ملايين جنيه للأهلي ومثلهم للزمالك، كنوع من الدعم المالي مؤكدا ضرورة اهتمام مختلف المؤسسات الرياضية بكيفية إدارة مواردها بكفاءة





قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن انتخابات الزمالك ستتم وفقا للائحة الاسترشادية، مؤكدا أن الدولة لم تتدخل في أزمة الزمالك، فاللجنة الاولمبية والاتحاد الرياضي هو من يمكنه إصدار القرار.

وأضاف أشرف صبحي، ، تدخلنا ولكن التزمنا بالقوانين، في أزمة نادي الزمالك، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل في صالح المؤسسة وليس "رئيس نادي بعينه ولن نميل الى أى جهة.

وتابع الوزير، أن المجلس الحالي وضع البنود والقوانين والجمعية العمومية وافقت على ذلك، مؤكدا أنه "كان هناك 3 قضاة مستشارين في النادي، وكان لا بد من تطبيق اللائحة الاسترشادية وكان لازم يدير النادي ناس تانية".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم إدارة نادي الزمالك من قبل تلك اللجنة المشكلة، مؤكدا أنه “مش هنوقع النادي في صراعات بقدر المستطاع”.





وأكد وزير الشباب والرياضة، أن المستشار مرتضى منصور أكد أن حجته القانونية اللائحة الاسترشادية وتم الاحالة إلى مجلس الدولة وتم التأكيد أنه الميل الى اللائحة الاسترشادية وتم الارسال الى الفتوى والتشريع وتم التأكيد على اللائحة الاسترشادية ".

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، “انا بحترم الجميع ولازم احترم المؤسسات واحيانا يطلع جماهير الأهلي انى بدعم الزمالك واحيانا بيجي الزمالك أنى بروح كتير للنادى الاهلى وانا شايف أن مصر هي الأهم”.

وأضاف أشرف صبحي، “أنا لعبت فى النادى الاهلى سنة كاراتيه ولعبت في نادي الزمالك ووطنيتى تحكم لإنى مش شايف غير مصر”.

وتابع أشرف صبحي، أنه “عندما كنت أعمل في الزمالك كان هناك بروتوكول تعاون مع النادي الاهلي”.





وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه “لو اديت للأهلي جنيه الزمالك بياخد زيه ساهمنا بشكل كبير جدا للأندية الشعبية حفاظا عليها” مؤكدا أنه “أديت للأهلى 5 مليون والزمالك 5 مليون”.