المدير الفني للمغرب يكشف سر استبعاد زياش من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

كشف البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، وعن سر قراره بـ استبعاد حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي من قائمة الفريق لكأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون.

وأكد في تصريحات لموقع "لي 360 سبورت" أن عدم التزامه بالقواعد الموضوعة في المنتخب هو السبب حيث أنه وضع قواعد محددة بشان الانضباط ومن يخالفها يتم استبعاده .

وأضاف أن الجامعة الملكية المغربية “ اتحاد الكرة ” تسعى لمخاطبة برشلونة لضم عبد الصمد الزلزولي مهاجم برشلونة خلال البطولة .

وتابع أنه كان قد تواصل مع الزلزولي منذ فترة وأوضح له الأخير رغبته في اللعب بقميص المنتخب المغربي.

وتابع أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيتواصل مع إدارة برشلونة الإسباني من أجل السماح للاعب بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا.