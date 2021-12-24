أمريكا: تهريب إيران أسلحة للحوثيين يطيل أمد الحرب في اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تهريب إيران أسلحة لمليشيات الحوثي يطيل أمد الحرب في اليمن.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "ملتزمون بالتصدي للتهديد الإيراني المتمثل بتهريب الأسلحة الذي أدى لهجوم الحوثي الوحشي على مأرب، وفيه انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة".

ومنذ قليل، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تفاصيل العملية الأخيرة التي نفذها في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها لمليشيات الحوثي من أجل إخراج الأسلحة من مدينة الثورة,

وقال التحالف العربي في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "الحوثيون نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات خلال المهلة، ودمرنا 9 مخازن للأسلحة في المعسكر بعد نقل الأسلحة إليها".

وأضاف البيان: "العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية".

وأعطى التحالف للحوثيين مهلة ٦ ساعات تبدأ من الساعة الثامنة’ بتوقيت صنعاء، لإخراج الأسلحة من الملعب الواقع في العاصمة اليمنية، وإعادته لحالته الطبيعية.

وقال التحالف إنه سيفرض على الحوثيين احترام نصوص و أحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي إنذاره الأول أكد التحالف في بيان، أنه إذا لم تستجب مليشيات الحوثي للإنذار، فإنه سيتم إسقاط الحماية عن ملعب الثورة وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن التحالف اعتراض وتدمير مُسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية، وقال إن "شظايا تناثرت بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات".

وأضاف التحالف، في بيان، أنه "رصد مصدر التهديد وسيعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين".

ولفت التحالف إلى أن هذه العملية تعد محاولة تصعيد عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.

وتعهد التحالف العربي باتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

وأضاف: "المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني".