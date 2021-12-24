سيراميكا كليوباترا يواجه المقاولون العرب في الدوري الممتاز.. اليوم

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد التعادل المثير امام فريق الاتحاد السكندري بأربعة أهداف لمثلهم.

يدير الحكم أحمد الغندور، مباراة المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا، ويعاونه كل من: أحمد الفار وأحمد كمال، والحكم الرابع علي السعيد، وحكم الفيديو محمود دسوقي، ويعاونه أحمد عبد الله.

وضمت قائمة سيراميكا كليوباترا 22 لاعبا هم:

سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم .

الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - محمد توني - محمد إبراهيم - محمود نبيل - بلال السعيداني- ايفانز منساه - ونيفول كوبينا - مصطفى ميسي.

الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.