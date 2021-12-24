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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تحذر من الإفراط في المسكنات لعلاج الصداع

علاج الصداع
علاج الصداع

أكدت هيئة الدواء المصرية، أن الصداع شعور مرهق لدى البعض باختلاف موضعه وحدته، والكثير ممن يعانون من الصداع يلجؤون الي الحصول على المسكنات. 

وحذرت  هيئة الدواء المصرية، من الإفراط في تناول المسكنات  نظراً لكونها من الممكن تؤدي لنتائج عكسية.

وأوضحت الهيئة، ان  في حالات الصداع التي يمكن علاجها بالمسكنات البسيطة التي تصرف بدون وصفة طبية، يجب استشارة الصيدلي عن أفضل مسكن مناسب لحالتك الصحية.

وتابعت هيئة الدواء المصرية يجب تناول قدر كاف من الماء والحصول على قسط وافر من الراحة، وتجنب التوتر مع الحفاظ على وجبات منتظمة. 

ونصحت بضرورة عدم مشاركة وتبادل الأدوية بين مريض وآخر، دون الرجوع للطبيب أو الصيدلي؛ لما قد يسببه ذلك من أضرار صحية.

 

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