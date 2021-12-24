تحويلات مرورية بمحيط أعمال محطة مترو القومية بالخط الثالث

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة فجر اليوم الجمعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال شارع القومية العربية كليا من الدائرى باتجاه ميدان البوهى فى المنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر لمدة ٣٠ يوما على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا.

تيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلة التالية: القادم من الطريق الدائرى بإتجاه ميدان البوهى عن طريق شارع القومية العربية يتم السير يمينا بشارع المدينة المنورة قبل موقع الغلق ثم السير يسارا بشارع محمد سعيد ثم يسارا مرة أخرى حتى شارع النصر باتجاه شارع القومية بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.

وتهيب الإدارة بالمواطنين من قائدى المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.