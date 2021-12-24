حادث مفجع.. إصابة معلمة ووفاة ابنتيها تحت عجلات سيارة

تسبب حادثة دهس المعلمة نسرين النوفل وابنتيها في أحد شوارع الرياض، غضب واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم #نسرين_النوفل قائمة الترند على موقع «تويتر» في السعودية عقب الواقعة الأليمة.

وكانت نسرين وابنتيها قد تعرضوا للدهس أثناء ممارسة التفحيط «التقحيص»، ما أسفر عن وفاة الطفلتين ونقل المعلمة إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

وبحسب «العربية» فإن قائد المركبة مراهق يبلغ من العمر 12 عاماً.

وذكر مغردون في الوسم، أن قائد المركبة كان يمارس التفحيط«التقحيص»، وفقد السيطرة على مركبته، ودهس المعلمة نسرين النوفل، التي كانت تعبر الطريق مع طفلتيها «جنى ولين».

وأظهرت أول صورة تداولها مغردون في الهاشتاغ لحظة انحراف المركبة قبل دهس المعلمة نسرين النوفل مع طفلتيها، وسط مطالبات بالقبض عليه وتوقيع العقوبات النظامية بحقه.

من جانبه، كتب شقيق المعلمة نسرين الإعلامي طارق النوفل: «‏أختي وقرة عيني أم ياسر ترقد في العناية المركزة، إثر حادث مروري، فقدت فيه طيرين من طيور الجنة جنى ولين… إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، اللهم اربط على قلبها وأفرغ عليها صبرا وجعل جنى ولين شفيعتين وستاراً عن النار، دعواتكم لها.

