بدر بانون يتقرب من العين الإماراتي.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، اقتراب الدولي المغربي بدر بانون مدافع فريق الأهلي، من الانضمام إلى صفوف العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع “ لو 360 سبورت” المغربي، أن مسؤولو العين الإماراتي في مفاوضات متقدمة مع إدارة الأهلي، لضم بدر بانون، خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضح الموقع، أن المفاوضات بين العين والأهلي تسير في الطريق الصحيح، خاصة وأن العرض “الضخم” الذي تقدم به مسؤولو النادي الإماراتي، يفوق بكثير ما دفعه النادي الأهلي لضم بدر بناون من الرجاء.

وأشار الموقع، إلى أن إدارة نادي العين تصر على التعاقد بدر بانون، لتعويض غياب ياسين مرياح الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته “مؤخرا” مع منتخب تونس في كأس العرب.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ بدر بانون 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

استبعاد بانون من قائمة المغب لبطولة أمم إفريقيا:

على جانب آخر، أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، استبعاد بدر بانون مدافع الأهلي وأشرف بن شرقي نجم الزمالك من قائمة أسود الأطلس لأمم إفريقيا 2021، لأسباب فنية.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير الحدادي - أنس الزنيتي.

خط الدفاع:غانم سايس - نايف أكرد - سفيان شاكلا - أشرف حكيمي - آدم ماسينا - سفيان الكرواني - سفيان العكوش - سامي مايي.

خط الوسط: سفيان أمرابط - أيمن برقوق - فيصل فجر - إلياس شاعر - سليم املاح - سفيان بوفال - عمران لوزا - عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: منير الحدادي - يوسف النصيري - ريان مايي - أيوب الكعبي - زكرياء أبو خلال - عبد الصمد الزلزولي.