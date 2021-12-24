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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعرفوا أرقام جلوسكم.. تعليمات مهمة من تجارة عين شمس لامتحانات الترم الأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس أماكن وارقام جلوس امتحان الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 – 2022 ، وجاءت كالتالي :


• ارقام جلوس شعبة الدراسة باللغة العربية.
• ارقام جلوس شعبة الدراسة باللغة الانجليزية.
• ارقام جلوس برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.
• ارقام جلوس برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية.
• ارقام جلوس برنامج الشراكة كين.
على الرابط التالى
https://bit.ly/3pmhn0M
 

وأضاف انه يجب على جميع الطلاب ضرورة معرفه رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم.

وافتتح ا.د خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس ، ا.د. هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وا.د ممدوح عبد العليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة، معرض الكتاب المجانى الذى نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس، تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي يستمر يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ٢١، ٢٢ ديسمبر بالدور الارضى بمبنى أ.د. حسن غلاب وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة .

واوضح الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة أن المعرض، يضم مجموعة كبيرة من الكتب تقدم مجانا الطلاب ،بهدف تشجيعهم على المعرفة والاطلاع والقراءة المستمرة، التى من شأنها أن تمد الطالب الجامعى بمزيد من الخبرة والثقافة واتساع الأفق وقبول الآخر، مشيراً إلى أهمية المعارض فى توفير الكتب المتنوعة فى شتى المجالات بشكل يشجع على الإقبال على القراءة لما لها من دور في تنمية معارفه وبناء شخصيته.

 

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