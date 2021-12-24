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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل وداع 2021.. تيك توك يتفوق على جوجل ليصبح أكثر المواقع شعبية

تيك توك
تيك توك

أصبح موقع «تيك توك» التابع لشركة «بايت دانس» الصينية أكثر مواقع الويب شعبية في العالم خلال عام 2021، متفوقاً على «جوجل»، وذلك وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية» قالت شركة «كلاودفير» لأمن الويب في منشور بمدونتها إن «تيك توك» احتل مركز الصدارة لأول مرة في 17 فبراير الماضي، لكن ذلك كان ليوم واحد فقط.

كما احتل تطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة المرتبة الأولى أيضاً في مارس وفي مايو، ولكنه احتل الصدارة في 10 أغسطس لعدة أيام.

وقالت «كلاودفير» في المنشور إنه كانت هناك بعض الأيام التي كان فيها «غوغل» في المركز الأول، لكن «تيك توك» سيطر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بما في ذلك في عيد الشكر (25 نوفمبر) والجمعة السوداء (26 نوفمبر).
 

وفي عام 2020، احتل تطبيق الفيديو الاجتماعي «تيك توك» المرتبة السابعة بين أكثر النطاقات شعبية، مما أظهر قفزة كبيرة في شعبيته منذ العام الماضي.

وكانت باقي أكثر 10 نطاقات شعبية هي منصة «فيسبوك» التابعة لـ«ميتا»، تلاها «ميكروسوفت»، ثم «آبل»، و«أمازون»، وبعد ذلك «يوتيوب»، وبعده «تويتر» وأخيراً «واتساب».

وكان «تيك توك» أيضاً أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية هذا العام، متجاوزاً «فيسبوك».

وكانت «يوتيوب» و«تويتر» و«إنستغرام» ضمن المراكز الخمسة الأولى، تلاهم «سناب شات» و«ريدديت» و«بينترست» و«لينكد إن» و«كورا».

كما أظهرت بيانات «كلاودفير» أن «نتفليكس» و«يوتيوب» كانا أكبر موقعين للبث في عام 2021، لكن «إتش بي أو ماكس» تقدمت على «هولو» - التي تعتبر «ديزني» أكبر مالكيها محتلة المركز الرابع، وحلت «باراماونت» في المركز الثامن، بعد إطلاقهما في مارس 2021.

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