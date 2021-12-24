الاتحاد يفوز على المصري البورسعيدي 1-0 في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على منافسه، المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى الهدف الأول لفريقه في شباك المصرى البورسعيدى في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ 12 ويحتل المركز السادس، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 13 في المركز الرابع.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام المصرى كالأتي :

حارس المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: محمد عبد السلام، مورو، صبرى رحيل ، هشام صلاح.

الوسط: مروان عطية، سعيدو، خالد الغندور، بنجامين، كريم الديب.

الهجوم: مابولولو.