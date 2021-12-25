احترس.. أطعمة يجب تجنبها أثناء آلام المعدة عند الأطفال

تعتبر آلام المعدة أحد أكثر أسباب زيارة الأطفال للطبيب شيوعًا،على الرغم من أن آلام المعدة لدى الأطفال عادة ما تكون حادة وغير ضارة ، إلا أنها قد تكون شديدة في بعض الأحيان وتشير إلى حالة كامنة خطيرة،لذلك يحذر موقع هيلثي من الأطعمة التى تمثل خطورة على الأطفال الذين يعانون من آلام المعدة.

الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء آلام المعدة عند الأطفال



قد تؤدي بعض الأطعمة ، مثل تلك المذكورة أدناه ، إلى تفاقم آلام المعدة عند الأطفال. يمكنك أيضًا أن تظل متيقظًا لأي مواد غذائية أخرى تسبب عدم الراحة في البطن وآلام المعدة لدى طفلك

المشروبات المحتوية على الكافيين

المشروبات الغازية

الأطعمة الدهنية أو المقلية

طعام حار

الأطعمة المصنعة

الأطعمة التي تسبب الانتفاخ أو تكون الغازات بشكل طبيعي ، مثل الخضروات الصليبية ، مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط والبقوليات مثل الفاصوليا.

الوقاية من آلام المعدة عند الأطفال

قد تساعد التدابير التالية في منع آلام المعدة عند الأطفال

قم بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الفواكه والخضروات ، في نظام طفلك الغذائي لتجنب الإمساك.

حاول إعطاء وجبات صغيرة ومتكررة لتجنب آلام المعدة بسبب الإفراط في تناول الطعام وعسر الهضم.

امنح طفلك الماء والسوائل بشكل متكرر لمنع تصلب البراز والحفاظ على الترطيب المناسب.

شجع طفلك على غسل يديه بشكل متكرر وشامل لمنع العدوى.

احتفظ بالمواد الكيميائية والأدوية الضارة بعيدًا عن متناول الطفل لتجنب التسمم العرضي.

اجعل طفلك يرتدي ملابس واقية لتجنب صدمة البطن أثناء الأنشطة الرياضية القاسية.

حافظ على النظافة المناسبة في منزلك وقم بتطهير غرفة طفلك بشكل متكرر لمنع الحساسية والالتهابات.

آلام المعدة شائعة بين الأطفال. يمكن إدارة معظم حالات آلام المعدة عند الأطفال من خلال الرعاية والعلاجات المنزلية المناسبة. لا تعطي طفلك أي أدوية بدون وصفة طبية لألم المعدة دون استشارة الطبيب أولاً. إذا كان الألم شديدًا أو استمر لفترة طويلة ، فاستشر الطبيب لتحديد السبب الأساسي وابدأ العلاج للتخفيف.