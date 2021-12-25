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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لحظة إنقاذ طفل رضيع انقطع نفسه فى مطار بـ أمريكا.. شاهد

طفل - أرشيفية
طفل - أرشيفية

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل إنقاذ موظفة بإدارة أمن النقل الأمريكية   لـ  رضيعا انقطع نفسه في مطار بالولايات المتحدة الأمريكية .

وقد أنقذت سيدة من إدارة أمن النقل الأمريكية رضيعا في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، حيث قامت بمناورة منقذة للحياة، عندما اكتشفت والدة الرضيع أن ابنها لا يتنفس.

وأظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة السيدة سيسيليا موراليس، وهي تقفز فوق حزام نقل الأمتعة في نقطة التفتيش، في محاولة منها لإنقاذ الطفل الرضيع الذي يبلغ من العمر شهرين، والذي توقف فجأة عن التنفس.

وفي بيان صحفي، قالت إدارة أمن النقل إن الأم أدركت أن الرضيع لم يبد استجابة عندما حملته من كرسيه الخاص لتمريره عبر بوابة الأمن بمطار نيوارك ليبرتي الدولي.


وطلبت الأم، التي كانت في غاية التوتر، المساعدة، وسرعان ما أدركت موراليس ضرورة اتخاذ القرار، حيث قفزت بسرعة فوق الحزام الناقل وأمسكت بالطفل وأجرت له تدليكا وهي تمسك به، مبقية مجرى الهواء مفتوحا أثناء الربت على ظهره مرتين إلى أن عاود التنفس.

وفي وقت لاحق، تم تزويد الطفل بالأكسجين من قبل فرقة الطوارئ الطبية الخاصة بالأطفال، التي جاءت إلى المطار بعد فترة قصيرة وأكدت أن الطفل بصحة جيدة.

وانضمت سيسيليا موراليس إلى إدارة أمن النقل الأمريكية في أكتوبر ،حيث سبق لها وأن أجرت تدريبات في مجال الطوارئ الطبية على البالغين والأطفال، ولكن لم يحدث قط أن قامت بتدريبات طبية على الأطفال الرضّع .

 

الولايات المتحدة مطار الطفل تدريب انقاذ مقطع فيديو

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