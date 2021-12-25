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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صابر الرباعي عن هجوم إيهاب توفيق على لجان تحكيم البرامج: يتمنى التواجد.. فيديو

صابر الرباعي وإيهاب
صابر الرباعي وإيهاب توفيق

حل المطرب التونسي صابر الرباعي، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

 


وعلق "الرباعي"، على هجوم المطرب إيهاب توفيق، على لجان تحكيم البرامج، قائلا: "مكن يكون عنده رؤية في الموضوع".

 

وأضاف: "ممكن يكون شايف نفسه أنه يستحق التواجد في لجان التحكيم.. وكان يتمنى أنه يكون موجود".


وأشار: "أنا أعرف أحساس الشخص أنه يكون فنان في داخله، وأنه شايف أنه يضيف شيء للبرنامج، لذا كان يتمنى إيهاب توفيق التواجد".

 

وتابع: "اعرف ايهاب توفيق لأنه فنان في داخله ويضيف للبرنامج وايهاب توفيق يستحق انه يكون موجود في برامج اختيار المواهب".

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