فاروق الباز: تلسكوب جيمس تكلف 10 مليار دولار وقادرعلى تصوير الكون

كشف الدكتور فارق الباز مدير مركز ابحاث الفضاء في جامعة بوسطن، تفاصيل إطلاق ناسا تلسكوب جيمس للفضاء، مؤكدا أنه لكشف أسرار الفضاء.

وقال فاروق الباز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هذا التلسكوب يعمل على تصوير الكون كله وأطراف الكون ونرى كل التفاصيل، مشيرا إلى أن تكلفة هذا التلسكوب تصل إلى ١٠ مليار دولار وهذا الرقم غير مسبوق وضخم.

وأضاف الدكتور فارق الباز مدير مركز ابحاث الفضاء في جامعة بوسطن، أن هذا التلسكوب يلف في الكون الفسيح ويصور كل ما يجده في طريقة وخاصة أطراف الكون، لافتا إلى أن هذا الأمر يودي لتقدم علمي وتكنولوجي وفضائي هائل.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور فارق الباز مدير مركز ابحاث الفضاء في جامعة بوسطن، إلى أن فيروس كورونا ليس مؤامرة وهناك اوبئة جاءت على البشرية سابقا ومنها الكوليرا.