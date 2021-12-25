الغاز المسال الأمريكي يتدفق على أوروبا لتخفيف أزمة الطاقة

صعد عدد الناقلات التي تعبر المحيط الأطلسي، وهي تحمل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، مُعلنة أنها تتوجه إلى موانئ أوروبا الغربية، بنسبة 50٪ في غضون 24 ساعة فقط، مع تفاقم أزمة الطاقة في القارة.

وفقاً لبيانات الشحن التي نشرت عبر تقرير بوكالة "بلومبرغ"، وصل العدد حالياً إلى 15 سفينة ارتفاعاً من 10 سفن الأربعاء الماضي.

إلى جانب ذلك، هناك 11 شحنة أخرى من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ذات وجهات غير معلنة تشير مساراتها إلى أنها متجهة إلى أوروبا، بما في ذلك "مينيرفا كيوس"، التي غادرت محطة تصدير "سابين باس" للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "شينير إنرجي" في لويزيانا منتصف نوفمبرالماضي، وكانت في المحيط الهندي عندما تم إعادة توجيهها نحو أوروبا الأسبوع الماضي.

واحتدمت أزمات الطاقة في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، بعد توقف المفاعلات النووية في فرنسا، وانخفاض طاقة الرياح في ألمانيا، مما أدى إلى تفاقم العجز الذي أجبر البلدان على حرق المزيد من الفحم والنفط لإبقاء الأنوار مضاءة والمنازل دافئة.

تسبب انتشار أخبار شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية المتجهة إلى القارة، إلى جانب تقديم الإغاثات، في انخفاض المؤشر المرجعي لأسعار الغاز الأوروبية عن مستوياته القياسية.

من بين 15 ناقلة للغاز الطبيعي المسال أعلنت عن الموانئ التي تتجه إليها، تتوجه 4 سفن لكل دولة من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، فيما تحصل كل من هولندا وجبل طارق ومالطا على شحنة واحدة لكل منها.

إلى جانب ذلك، ترسو ناقلة غاز طبيعي مسال، لم يتم الإعلان عن وجهتها في مرسى ميلفورد هافن بالمملكة المتحدة.