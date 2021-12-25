الرئاسي الليبي: السلطة التنفيذية باقية بحسب خريطة الطريق

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، الجمعة، أن السلطة التنفيذية الحالية لم تستكمل أجلها الأقصى بعد وهو 18 شهرًا بحسب المادة الثالثة من خريطة الطريق.

وقالت وهيبة في تصريحات على منصة ”فواصل“ الإخبارية الليبية إن هذا الأمر متسق مع بيان الاتحاد الأوروبي، وبيان الدول الخمس اللذين صدرا، الجمعة، ودعيا إلى مواصلة الأجسام السياسية الحالية عملها وعدم عودة المترشحين لمهامهم.

وأشارت إلى أن استمرار المرحلة الحالية لا يجب أن يعني المماطلة بل العمل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بتذليل العوائق أمامها.

واعتبرت أن أي مقترح لإجراء الانتخابات يجب أن يكون في موعد قريب مع معالجة أسباب التأجيل.

ولفتت إلى أن بيان المفوضية العليا للانتخابات أرجع أسباب تأجيل إجرائها إلى وجود عيوب في القوانين الانتخابية، إضافة إلى أسباب أخرى.

وبينت أن المجلس الرئاسي يأمل أن تتعامل السلطة التشريعية بشكل جدّي وتوافقي مع أسباب تأجيل الانتخابات والعوائق أمامها لضمان إجرائها في أقرب وقت ممكن.

وقالت إن المجلس الرئاسي يجدد تأكيد استعداده لتسليم المهام للسلطة المقبلة المنتخبة.

وأعادت وهيبة التذكير أن المجلس الرئاسي أكد مرارًا، وآخرها في مؤتمر باريس، ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، وأن تتسم القوانين الانتخابية بأكبر قدر من التوافق، لافتة إلى أن المجلس الرئاسي لم يكن يومًا من الأطراف المعرقلة للانتخابات بل من أكثر الداعمين لإجرائها في موعدها.