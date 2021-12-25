مليار جنيه.. 2021 عام ازدهار قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال عام 2021م، تكثيف جهود الدولة لتنمية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقديمها للمواطنين بأفضل جودة، وتحقيق التنمية المُستدامة بقرى ونجوع الإقليم.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، حيث تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي في 181 قرية بمراكز طما والبلينا وجرجا وساقلتة والمراغة ودار السلام والمنشاة.

ويعرض لكم موقع صدى البلد، في السطور التالية، بعض المعلومات عن مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي بلغت تكلفتها أكثر من مليار جنيه:

1- تم تخصيص مبلغ 53 مليون جنيه للاحلال والتجديد لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

2- تم الانتهاء من مشروع صرف صحي عرابة ابو الدهب وعرابة ابو عزيز، والذي يستفيد منه 57 ألف نسمة ويضم 4 محطات رفع صرف صحي، بتكلفة تبلغ 27.8 مليون جنيه.

3- كما يضم شبكة انحدار بطول 56135 متر، بتكلفة تبلغ 134.7 مليون جنيه.

4- محطة معالجة تبلغ طاقتها التصميمية 6100 متر مكعب لكل يوم، بتكلفة تبلغ 83.8 مليون جنيه.

مزرعة صرف صحي المراغة

5- ومزرعة صرف صحى على مساحة 228 فدان بتكلفة تبلغ 61.3 مليون جنيه وكذلك مشروعات صرف صحي قرى الغريزات والبطاخ والوقدة بمركز المراغة، والذي يستفيد منها 58 الف مواطن ويشمل شبكات انحدار بأطوال 71456 متر بتكلفة 208.1 مليون جنيه وثلاث محطات رفع بتكلفة 26.4 مليون جنيه.

6- كما تشمل محطة معالجة صرف صحي تبلغ طاقتها التصميمية 6300 متر مكعب لكل يوم بتكلفة 94.6 مليون جنيه.

وذلك بالاضافة الى الانتهاء من المرحلة الاولى مشروع صرف صحى ادفا والذى يستفيد منه 9 الاف مواطن بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه ومشروعات صرف صحي قرى المزالوة والمحامدة البحرية ودمنو والذى يشمل 3 محطات رفع وشبكات انحدار وخط طرد بتكلفة تبلغ 145.6 مليون جنيه.

محطتي المياه بأخميم

كما تم تشغيل محطتي مياه الشرب المطورة رقم 3 و 4 بقرية الحواويش بمركز أخميم والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 180 لتر لكل ثانية وتخدم قرية 23 الف مواطن فى الحواويش والمنطقة الصناعية وحي الكوثر ومدينة اخميم وقراها بتكلفة تبلغ 14 مليون جنيه.

وتشغيل محطة مياه فاوجلى المدمجة والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ الفى متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ ١٥ مليون جنيه وتغذي 12 الف نسمة بقرية فاوجلى.

والانتهاء من تحويل محطة معالجة صرف صحى سوهاج غرب التى تبلغ طاقتها التصميمية 50 الف متر مكعب يوم ومحطة معالجة صرف صحى الكولا التى تبلغ طاقتها التصميمية 55 ألف متر مكعب يوم من المعالجة الثنائية الى المعالجة الثلاثية بتكلفة تبلغ 283.5 مليون جنيه.

86 مليون لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب

كما بلغت المبالغ المالية المخصصة لخطط المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة 86 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أنه جاري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى نزالي داوود والشيخ رحومة وحاجر مشطا والصفيحة بمركز طهطا، والتى تبلغ تكلفتها 207 مليون جنيه.

كما تم تخصيص مبلغ 107 مليون جنيه لمد خدمة مياه الشرب للقرى المحرومة بسوهاج حيث يتم مد وتدعيم شبكات مياه ودق ابار واحلال وتجديد خطوط المياه بجميع مراكز محافظة سوهاج.