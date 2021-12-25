اندلاع حريق هائل فى منشأة نفطية بولاية تكساس الأمريكية.. شاهد

عرضت فضائية “روسيا اليوم” مقطع فيديو رصد تفاصيل انفجار في منشأة نفطية بولاية تكساس الأمريكية.

وقد أصيب 4 أشخاص في انفجار بمنشأة تعود لشركة ExxonMobil النفطية بولاية تكساس الأمريكية، بحسب شريف مقاطعة هاريس، أد غونزاليس، وأدى هذا الأمر إلى اندلاع حريق هائل في مصفاة ExxonMobil النفطية في بايتاون، مشيرا إلى أن "التقارير الأولية أشارت إلى حدوث انفجار (لم يحدد سببه) داخل المصنع".

وقد تناقلت الأخبار أن أربعة أشخاص أصيبوا، وحالتهم مستقرة، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء التابعة لها تحاول إخماد الحريق.