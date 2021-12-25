فتاوى تشغل الناس .. حكم صلاة الفرض دون السنة في العمل .. هل يجب الغسل على مرضى البواسير بعد نزول الدم؟.. هل يجوز تزويج الفقير من مصارف الزكاة؟

هل يجوز تزويج الفقير من مصارف الزكاة؟

هل يجب الغسل على مرضى البواسير بعد نزول الدم؟

حكم صلاة الفرض دون السنة في العمل

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق سؤالا يقول صحبه: “هل يجب الغسل على من يعاني من مرض البواسير بعد نزول الدم علما بأنه يكون بكثرة؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: هذا يسمى مسألة دائم العذر، مثل الشخص الذس يركب قسطرة فعذره دائم يعنى البول أعزكم الله، مستمر أو الدم كذلك.

وأشار علي جمعة إلى أنه لذلك صاحب العذر عليه أن يتوضأ لكل صلاة فقط لا غير ويصلي، ولو نزل شيء أثناء الصلاة يستمر.

وأوضح أن صاحب العذر الدائم بعد وضوئه يصلى الصلاة وما معها، يعنى لو كان عليه فوائت يقضيها ولو عليه سنن يؤديها، فيفعل كل شيء من مجموعة الصلاة، ولكن عليه أن يبادر أي يتوضأ ويصلي مباشرة.

كيفية صلاة مريض سلس البول أو الريح



قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مريض سلس البول يعد من أصحاب الأعذار وبالتالي فإن هذا المريض أمامه حلان الأول أن يتطهر قبل كل صلاة بأن يمسح بالماء المكان الذي نزل به الماء ولا يشترط الاستحمام ثم يتوضأ عند سماع الأذان ويصلي مباشرة ولا يلتفت لأي شيء يحدث له.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس: أن الحل الثاني أنه يجوز لمريض سلس البول أو الريح أن يؤخر الصلاة بمعني أنه يجوز له تأخير صلاة الظهر إلى قبل صلاة العصر بدقائق بحيث إذا ما انتهى من صلاة الظهر وأعقبه آذان العصر فليصل العصر مباشرة قبل ان يحدث له ما يفسد وضوءه وطهارته من بول أو ريح .



وتابع: يجوز لمرضى سلس البول ان يرتدي الحفاضة وإذا ما حضر وقت الصلاة خلعها وطهر موضع البول وتوضأ للصلاة كما انه اذا حدث وان نزل بول أثناء الصلاة فلا يلتفت لذلك.

كيفية صلاة مريض الروماتويد والروماتيزم

أرسل شخص سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: " بلغت من العمر 78 عاما ومريض والروماتويد والروماتيزم فلا أستطيع الصلاة وقوفا وأحيانا تنزل مني بعض قطرات البول .. فماذا افعل؟ " .





رد المفتي السابق قائلا: أما الصلاة فيجوز لك الصلاة جالسا ، أما الوضوء فتوضأ وصلي مباشرة وإذا نزلت قطرات البول قبل الصلاة او أثناء الصلاة ليس لها اعتبار وأكمل صلاتك فصلاتك صحيحة .



وتابع: هناك رأى آخر للإمام مالك، وهو أن يصلي المريض بوضوئه حتى ينقض وضوؤه بناقض آخر غير هذا العذر، وصلاته مقبولة وصحيحة.

هل يجوز تزويج الفقير من مصارف الزكاة؟

هل يجوز تزويج الفقير من مصارف الزكاة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على صفحة الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "شلبي"، قائلًا: يجوز تزويج الفقير من مصاريف الزكاة لا يوجد مانع من ذلك، وذهب فقهاء المالكية الى ان الامور التى يحتاجها الإنسان من أجل الزواج وغير قادر على هذة التكاليف يجوز اعطائه من زكاة المال.

هل يجوز مساعدة المقبل على الزواج من مال الزكاة ؟

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن إخراج زكاة المال لمساعدة شخص للزواج جائز شرعا لكن بشرط أن يكون فقيرا ويحتاج للمال.



وأضاف ممدوح خلال إجابته البث المباشر على صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ردا على سؤال يقول صاحبه: هل يجوز إخراج زكاة مالي لشخص يريد الزواج ؟.. قائلا إن الإمام علي الأجهوري المالكي قال إنه يجوز دفع زكاة المال للزواج، وكان أيضا عمر بن عبد العزيز ينادي ويقول من يريد ان يتزوج فيعف فنعطيه من مال الله.



حكم تارك الزكاة



ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في تارك زكاة المال مع القدرة عليها؟.



وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتجب على المسلم القادر الذي يمتلك المال البالغ النصاب وورد ذكرها في القرآن في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.. [التوبة : 103]، وقال أيضًا: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}.



وقال أمين الفتوى، إن إخراج الزكاة عن المال بركة وصيانة له من الهلاك، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة"، والعقاب يكون بضياع هذا المال ليس هذا فحسب بل وضياع الأهل والولد.

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، وذلك عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".



ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، بأنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.

حكم الأخذ من الزكاة لشراء أكياس دم للمرضى المحتاجين

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز الأخذ من الزكاة لشراء أكياس الدم للمرضي المحتاجين.

وأوضح " جمعة" في إجابته عن سؤال: " ما حكم الأخذ من مال الزكاة لشراء أكياس الدم للمرضي المحتاجين ممن لا يقدرون على ذلك؟" أن ذلك من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة التوبة: الآية 60].

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن الفقير ومثله المسكين هو من لا يكفيه دخلُه لحاجاته الأصلية أو بعضها؛ من مأكلٍ ومأوى ومشربٍ وكسوةٍ وعلاج.

هل يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها ؟



قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يصح إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع الذين تجب نفقتهم على مُخرِج الزكاة.

وأوضح " جمعة " في إجابته عن سؤال: " هل يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها؟" أنه لا يجوز ذلك؛ لأن دفع الزكاة للفروع أو الفروع يغنيهم عن نفقة المزكي ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: فكأنه دفعها إلى نفسه، فإن كانت نفقتهم غير واجبة على مخرِج الزكاة جاز له دفعها إليهم؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 229): [إذَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الوالِدُ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا، وَقُلْنَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ: لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ؛ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ].

ونبه المفتي السابق أنه بناء على الوارد في السؤال يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة في زواجها بقدر ما يبلغها حد الكفاية، طالما أن نفقتها غير واجبة على جدِها مُخرِج الزكاة؛ حيث إنه جد غير صحيح؛ لوجود أنثى بينه وبين حفيدته.

هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟

في سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

واستشهدت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: "هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟" بقول النبى - صلى الله عليه وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.

ونبهت دار الإفتاء المصرية أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.

حكم صلاة الفرض دون السنة في العمل

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الشرع في صلاة الفرض دون السنن ونحن في العمل؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدر الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن صلاة الفرض هي الواجبة والسنن هي الزائدة يعنى لو قام بها الإنسان فله الأجر والثواب، ولو لم يقم بها فلا شيء عليه.

وأوضح أمين الفتوى ، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أنه عند الانشغال في العمل نؤدي الفرائض ونكمل عملنا، وعندما نكون فى وقت فراغ أو في البيت و ما شابه ذلك، فنكثر من النوافل ونحافظ عليها.

سنن نبوية يغفل عنها منها المسلمون

نشر الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء 30 سنة نبوية قال أوصيكم ونفسي بهذه السنن النبوية:

١- المشي حافياً

٢- الأكل بثلاثة أصابع

٣- مسح أثر النوم باليد

٤- صلاة التوبة: ركعتين بعد الذنب

٥- خروج النساء للصلاة ليلاً

٦- تغطية الاناء في الليل

٧- السواك

٨- الاستئذان قبل الدخول ثلاثاً ولا تتعدى

٩- صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل وعند الدخول

١٠- الترديد خلف المؤذن

١١- السلام على الصبيان

١٢- أذكار الصعود "تكبير" ، وأذكار النزول "تسبيح"

١٣- السلام على من عرفت ومن لم تعرف

١٤- الشرب ثلاثاً ، والجلوس عند الشراب

١٥- التفل على اليسار ثلاثاً عند الوسوسة في الصلاة

١٦- الوضوء عند النوم

١٧- الإبتسامة في وجه المسلم

١٨- الصلاة في النعال "في الساحات"

١٩- عدم عيب الطعام

٢٠- الدعاء بعد الأذان

٢١- الإخلاص والمعوذتين قبل النوم

٢٢- صلاة الضحى

٢٣- البدء بالوضوء عند الإغتسال

٢٤- دعاء لبس الثوب الجديد

٢٥- الدعاء عند سماع صياح الديك ، والاستعاذة عند سماع صوت الحمار

٢٦- قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة

٢٧- تشميت العاطس ، إذا حمد الله تقول "يرحمك الله"

٢٨- المحافظة على السنن الرواتب "12ركعة"

٢٨- صلاة الوتر

٢٩- تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب

٣٠- قول "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" ، بعد القيام من المجلس وبعد قراءة القرآن وبعد الصلاة.