ضبط كميات من اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل سيارة بديرمواس

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس برئاسة عامر طه رئيس المركز ،بالتنسيق مع مباحث التموين وإدارة التموين ، حملة مكبرة لضبط الأسواق ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

وقد أسفرت الحملة عن ضبط سيارة لبيع اللحوم والفراخ والكبدة والزبدة غير صالحة للاستخدام الأدمى ، عبارة عن 83 طبق لحمه قطع زنة 700 جم و54 طبق لحمه مفروم زنة 250 جم و8 طبق كبدة قطع زنة 250 جم و7 طبق سجق زنة 800 جم وطبق برجر زنة كيلو جرام و4 عبوات عرق دجاج متبل زنة 700 جم و عبوة بانيه فراخ زنة 700جم 1 عبوة كفتة زنة 200 جم و 31طبق زبدة بلدى زنة كيلو جرام.

واعلنت الوحدة المحلية أن جميع المضبوطات بالسيارة غير صالحه للاستهلاك الادمى حسب تقر ير الطب البيطرى

كما أسفرت نتائج الحملة عن تحرير 2 محضر متنوع عبارة عن 2 محضر ذبح خارج السلخانة باجمالى احراز ، 17 كيلو جرام لحوم بلدية كبيرة السن غير محددة الجنس غير صالحه للاستهلاك الادمى وأوصى تقر ير الطب البيطرى باعدامها