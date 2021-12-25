عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط كميات من اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل سيارة بديرمواس

ضبط سيارة لبيع اللحوم
ضبط سيارة لبيع اللحوم

شنت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس برئاسة عامر طه رئيس المركز ،بالتنسيق مع مباحث التموين وإدارة التموين ، حملة مكبرة لضبط الأسواق ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

وقد أسفرت الحملة عن ضبط سيارة لبيع اللحوم والفراخ والكبدة والزبدة غير صالحة للاستخدام الأدمى ، عبارة عن 83   طبق لحمه قطع زنة  700  جم و54  طبق لحمه مفروم زنة 250 جم و8   طبق كبدة قطع زنة 250 جم و7   طبق سجق زنة 800   جم وطبق برجر زنة كيلو جرام و4   عبوات عرق دجاج متبل زنة  700 جم و  عبوة بانيه فراخ  زنة  700جم  1  عبوة كفتة    زنة       200  جم و 31طبق زبدة بلدى زنة كيلو جرام. 

نائب محافظ المنيا يتابع العمل بمستشفيات مركزي سمالوط وملوي

قبل افتتاحه رسميا.. محور سمالوط بـ المنيا شريان جديد للتنمية بتكلفة 1.8مليار جنيه.. شاهد

واعلنت الوحدة المحلية أن جميع المضبوطات بالسيارة غير صالحه للاستهلاك الادمى حسب تقر ير الطب البيطرى

كما أسفرت نتائج الحملة عن تحرير 2 محضر متنوع عبارة عن     2     محضر ذبح خارج السلخانة باجمالى احراز  ،  17  كيلو جرام لحوم بلدية كبيرة السن غير محددة الجنس  غير صالحه للاستهلاك الادمى وأوصى تقر ير الطب البيطرى باعدامها

المنيا حملة الوحده المحلية الطب البيطري مباحث التموين ضبط الاسواق اللحوم للإستهلاك الآدمى

ترشيحاتنا

أرتيتا يكشف حقيقة حرمان النني من المشاركة مع مصر في أمم أفريقيا

الصحة : التونة والماكريل تقوي المناعة ضد الكورونا

وزير النقل يحكي موقفا إنسانيا عن الرئيس: رفض إحالة شركتين للنيابة وطالب بتوفيق أوضاعهما | فيديو

لأول مرة في العالم.. كامل الوزير: إضافة 18 كيلو مترا أرصفة لميناء السخنة | فيديو

السيسي يكلف الداخلية والقوات المسلحة بمنع الإنشاء على أجناب المحاور الجديدة بعمق كيلو متر

مش هوزع فلوس وهعلمهم يصيدوا السمكة..وتحذير لوزير النقل..أبرز تصريحات الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

الرئيس السيسي: مش هوزع فلوس على الناس بس هوفر فرص عمل

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

قبل مواجهة الأهلي وفيوتشر.. عربي بدر يتعرض لحادث سير | شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

قرار صادم من موسيماني تجاه مهاجم الأهلي .. إعرف التفاصيل

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

فيديو

فيديو جراف.. ماذا فعل أدهم نابلسي بعد اعتزاله الغناء ؟.. تفاصيل

ميريام فارس تحتفل بالكريسماس مع أولادها على طريقتها الخاصة.. فيديو

كيف رد حسن شاكوش على تعليق صابر الرباعي بأن صوته يشبه النساء.. فيديو

توقعات الحالة العاطفية للأبراج لعام 2022 .. تحذير للميزان والحوت ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الرؤية والإنجاز.. المعجزة المصرية

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ