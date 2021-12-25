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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ حياة مواطن حاول الانتحار بصاروخ كهربائى بالأقصر.. صور

الفريق الطبي خلال
الفريق الطبي خلال العملية الجراحية

أقبل مواطن على بمدينة الأقصر إلى الانتحار عن طريق صاروخ كهربائى أدى إلى قطع كلى فى الحنجرة .

 

وكان قد نجح أطباء مستشفى الكرنك الدولي في الأقصر  فى إنقاذ حياة الشخص بعد  إجراء استكشاف للرقبة عن وجود قطع في أوردة الرقبة وحدوث نزيف حاد وقطع كلي في الحنجرة  في مستوى الأحبال الصوتية.

 

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أجريت العملية بواسطة الدكتور حاتم عادل أبو الحسن أخصائي جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة عملية جراحية دقيقة لإعادة توصيل الحنجرة وتوصيل العضلات المتهتكة وتنظيف الجرح وعمل أنبوبة شق حنجري.

استغرقت الجراحة ٥ ساعات والمريض خرج إلي العناية المركزة حيث قضى ٤٨ ساعة تحت الملاحظة الدقيقة حتى خروجه الي القسم الداخلي واستقرار حالته.

شارك في العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب الدكتور محمد كمال طبيب مقيم جراحة التجميل، والدكتور محمد عرابي طبيب مقيم جراحة، وأخصائي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور بيشوي كمال و الدكتور إيهاب القاضي، وطاقم التخدير، أيمن حسين أخصائي التخدير، والدكتورة نرمين عبد الفتاح نائب التخدير، وطاقم التمريض سارة علي ورحاب عرفات علي ويحي أبو القاسم وآية محمد، تحت إشراف الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، والدكتور محمد حسن رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى.

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الأقصر الرعاية الصحية المستشفى مستشفى الكرنك العناية المركزة العمليات الجراحية التجميل عناية المركزة إنقاذ حياة

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