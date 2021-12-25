هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في الأقصر

استعرضت ات الهيئة العامة للرعاية الصحية ، الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في الأقصر

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، إنه تم تقديم نحو أكثر من 2.123 مليون خدمة طبية بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر.. بداية من الفحوصات الطبية الشاملة و مرورا بالخدمات التشخيصية والمعملية ووصولا العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى .. وتخطت نسبة رضا المنتفعين عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة إليهم نسبة 91%.

خدمات تم استحداثها

واشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، إلي أنه تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية عمليات القسطرة لعلاج المرضى "دون جراحة"، ومنها عمليات القسطرة المخية، وعمليات الـ EVAR , CERAB لعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدموية، وغيرها من عمليات توسيع الشريان بتقنية التصوير الداخلي IVUS.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، إنه تم إجراء عمليات جراحية دقيقة ولأول مرة مثل جراحات المخ والأعصاب، وجراحات إصلاح اعوجاج وتشوهات العمود الفقري، وجراحات الوجه والفكين ثلاثية الأبعاد، واستخدام المناظير والميكروسكوبات في العمليات والجراحات الدقيقة، علاوة على الخدمات المتطورة بأقسام العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والحضانات والرعايات المركزة والفحوصات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعامل المتقدمة بالمستشفيات.



إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجال الميكنة والرقمنة



وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، قائلة " حققنا جزء من أهم أحلامنا وهو الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، بهدف أن نصبح أول هيئة ذكية رقمية وإلغاء كل التعاملات الورقية تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية، حيث تم الانتهاء من أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات ب 49 منشآة صحية، منها 47 مركز ووحدة طب أسرة و 2 مستشفى، وذلك بداية من تجهيز البنية التحتية للمنشآت الصحية والانتهاء من أعمال الميكنة بنسبة 100% لجميع خدمات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل ب "الأقصر"، وكذلك الانتهاء 100% من أعمال ميكنة مكاتب الدخول وللخروج والطوارئ بالمستشفيات التابعة للهيئة في هذه المحافظات وربطها بالغرف المركزية للأزمات والطوارئ بالمحافظات، وتطبيق منظومة المعامل الموحد (LIS)، ونظام الأرشفة للأشعة وكتابة التقارير (RIS/PACKS).



وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ،أنه تم إدخال واستخدام العديد من التطبيقات الإلكترونية زي تطبيق البالطو لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد، وتطبيق Care Connect كأول منصة تفاعلية رقمية بين مقدمي الخدمة الصحية العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، وده غير ربط الغرف المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة للهيئة تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة اللي بتعمل بأحدث الأجهزة التكنولوجية ووسائل الإتصال للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة وسرعة السيطرة عليها أو احتوائها، إلى جانب إطلاق المنظومة الذكية لحصر وإدارة الأصول الطبية وغير الطبية، اللي بتساهم في إعداد نظام تكاليف ذكي دقيق وقادر على حساب قيمة كل خدمة وقيمة كل أصل طبي وغيرطبي، يساعد متخذي القرار في إحكام الرقابة على الموارد وإدارتها على الوجه الأمثل، بما يضمن استدامة توفير الخدمات الصحية وجودتها والحفاظ على الموارد العامة للدولة، وأخيرًا منظومة المطالبات الإلكترونية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وتعزيزها لنظم الحوكمة الرشيدة بين الهيئات المنفذة للمشروع، واللي حازت على العديد من الإرشادات العربية والدولية لتحسين التحول الرقمي للخدمات بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها.

الهيئة العامة للرعاية الصحية تطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمة الطبية

وأردفت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، قائلة : من أجل إستكمال الريادة في تحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية، تم التركيز على تطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمة الطبية وتعزيز مفهوم سلامة وأمان المرضى ومقدمي الخدمة الصحية، وقدرنا نحصل على تسجيل العديد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر لدى كخطوة أولى للحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية طبقًا لمعايير GAHAR2021، واللي بيضمن تقديم الخدمات الصحية للمرضى مواكبة لأعلى معايير الجودة العالمية.

الخدمات الفندقية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية

وأكد الهيئة العامة للرعاية الصحية ، أنها مفاهيم الخدمات الفندقية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، مثل مستشفى الكرنك الدولي ومستشفى ايزيس التخصصي، بداية من إنشاء الأجنحة الملكية والذهبية والفردية المميزة للإقامة الداخلية وتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى داخل المستشفى د، والاهتمام بالأثاث والمفروشات ونظافتها وتعقيمها وكيها، والاهتمام بالمشروبات والتغذية، واللباقة وقواعد الإتيكيت في التعامل، واللي بيساعد هيئة الرعاية الصحية على تحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، والاستفادة القصوى من إمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية في الترويج لمبادرتها للسياحة العلاجية تحت مظلة علامتها التجارية (نرعاك في مصر)، واللي اشتغلت عليها الهيئة بإطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية وتخصيص مكاتب بأهم المطارات ومنها مطار الأقصر الدولي استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفياتها، وتحقيق رؤيتها نحو وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية

وأكد ا الهيئة العامة للرعاية الصحية ،إن برنامج الخدمات الفندقية لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر يتضمن إنشاء عدة أدوار فندقية بالمستشفيات تشمل تخصيص 14 جناح ملكي و 43 جناح ذهبي و 58 غرفة فردي مميز للإقامة الداخلية للمرضى بالمستشفيات التابعة للهيئة في الأقصر، والتي تضم (الكرنك الدولي، حورس التخصصي، طيبة التخصصي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي)، وذلك علاوة على الخدمات الفندقية الأخرى من معاملة ولباقة مقدمي الخدمة والتغذية والنظافة والاهتمام بالفرش والأثاث وغيرها من وسائل تأمين راحة المريض على المستويات كافة.

و أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ،إن مستشفى الكرنك الدولي ستشمل إنشاء دور فندقي بالكامل يحتوي على 4 أجنحة ملكية و 5 أجنحة ذهبية و 4 غرف فردي مميز، كما تشمل مستشفى حورس دور فندقي به جناح ملكي و 5 أجنحة ذهبية و 4 فردي مميز، إضافة إلى أن مستشفى طيبة ستتضمن دور فندقي يحتوي على جناح ملكي و 3 أجنحة ذهبية و 4 فردي مميز، فيما تضم مستشفى إيزيس 4 أجنحة ذهبية و 2 غرفة فردي مميز، وتضم مستشفى الأطفال التخصصي جناح ذهبي و 2 غرفة فردي مميز، وذلك علاوة على مجمع الأقصر الطبي الدولي والذي سيشمل بعد الانتهاء من تطويره 8 أجنحة ملكية و 25 جناح ذهبي و 42 فردي مميز.

واشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، إن برنامج الخدمات الفندقية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية يرتكز أدائه على الأساليب العلمية ونشر ثقافة الجودة لدى العاملين من أجل التوجه نحو تقديم خدمات ذات طابع مميز تماشيًا مع رؤية الهيئة ولمواجهة التحديات التنافسية التي تواجهها تغيرات النظم الصحية في العالم ووصولها إلى النجاح، وما كان يتحقق إلا من خلال تقديم خدمات بمستوى عالٍ من الجودة المتميزة تشملها الخدمات الفندقية تكون قادرة على الإيفاء باحتياجات المرضى ورغباتهم بالشكل الذي يتفق مع توقعاتهم وتحقيق الرضاء والسعادة لديهم.

السياحة العلاجية في صعيد مصر

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه تم تنفيذ برنامج الخدمات الفندقية بمستشفيات الهيئة تماشيًا مع اتجاه معظم دول العالم الآن بقوة عملية نحو تنشيط السياحة العلاجية مع ما يعني ذلك من تنافس واستقطاب للمرضى من خلال توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات وأرقاها، والذي يتسق مع استراتيجيتها في وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وإطلاق أول علامة تجارية لها (نرعاك في مصر) للاستفادة القصوى من إمكانات منشآت هيئة الرعاية الصحية المادية والبشرية في استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بما يزيد من المعدلات التشغيلية للمستشفيات والاستغلال الأمثل لمواردها ويعزز من الموارد الذاتية للهيئة ويسهم في عملية الارتقاء والتطوير المستمر للخدمات وفق أحدث معايير الجودة وممارسات الصحة العالمية.



واشارت ا الهيئة العامة للرعاية الصحية إلي أن اهتمام الهيئة بتطبيق الخدمات الفندقية في مستشفياتها بمحافظة الأقصر نظراص لكونها أيقونة/نواة السياحة العلاجية بمصر والشرق الأوسط بما تشمله من مقومات سياحية فريدة وطبيعتها الخلابة التي تسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة نحو استقدام الوافدين من الخارج لزيارتها والعلاج بمستشفيات الهيئة وتقديم حزم طبية مختلفة لرعايتهم طبيًا خلال فترة إقامتهم بمصر.

وعشان اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالتفاصيل، ركزت في جودتها للرعاية الصحية على استحداث زي جديد للأطقم التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وهو مزيج من الخبرات الأمريكية والأوربية بواقع 13 كودًا جديدًا تم اختيارهم بعناية من مجال تكويد الملابس الطبية وتجهيزات الطاقم الطبي Staff Outfit عالميًا، ده غير الاهتمام بكافة الجوانب من المهارات الإكلينيكية واللغوية والبحثية لتنمية مهارات الأطقم التمريضية، وضمان نجاح وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه من أجل الوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين واللي تجاوزت نسبة 91% دون أي شكاوى واردة من جودة الخدمات الطبية، من خلال توفير خدمات ورعاية صحية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتسهيل منظومة الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة والرد على الاستفسارات وحل الشكاوى عبر الاتصال بالخط الساخن 15344 مجانًا، وإتاحة خطوط للاستشارات الطبية عن بُعد، وتخصيص أماكن خاصة بالمنشآت الصحية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأخيرًا كان التعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والاتفاق على ربط جميع فروع هيئة الرعاية الصحية إلكترونيًا للعمل على حل أي شكاوى واردة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بشكل عاجل وفعال، إضافة إلى إطلاق تدريبات على لغة الإشارة لمقدمي الخدمة الصحية لسهولة دمج ذوي الإعاقة السمعية مجتمعيًا، والقدرة على التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم للخدمات والرعاية الصحية.

برامج التدريبية وعدد من المنح

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية تم من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وتقديم عدد من المنح والدورات التدريبية المهمة في مختلف التخصصات الطبية والإدارية والمالية، وانعقاد ورش العمل لتبادل المعرفة والخبرات في تطوير الخدمات الطبية والعلاجية والصيدلة الإكلينيكية والسجلات الطبية والحوكمة وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية والتحول الرقمي وغيرها، وأهمها كان إطلاق هيئة الرعاية الصحية تدريبات لجميع العاملين على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي بعد حصولها على شهادة الاعتماد الدولية من جمعية القلب الأمريكية (AHA) المعترف بها عالميًا في التدريب على الأساليب المتطورة لإنقاذ حياة المصابين والحفاظ على سلامة القلب، ده غير برنامج القيادة والتطوير The Leadership Program واللي أطلقته هيئة الرعاية الصحية وبيتضمن العديد من المنح الدراسية المتخصصة والممولة بالكامل للعاملين بمختلف التخصصات لبناء كوادر الصف الثاني والثالث ورسم الطرق إلى الوظائف القيادية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، إضافة إلى إطلاق حاضنة الأعمال البحثية GAH-Research Hub لنشر ثقافة البحث العلمي والتطوير المستمر بين الأطقم الطبية والإدارية العاملة بالهيئة لتحقيق أقصى استفادة من كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وضمان مستقبل صحة أفضل لجميع المصريين.

الحملات التوعوية والمبادرات الصحية

كما أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، العديد من الحملات التوعوية والمبادرات الصحية اللي بتساعد على وقاية المجتمع من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، ومنها مبادرة انتي السند للكشف المبكر عن أمراض هشاشة العظام، ومبادرة سكرك موترك في إيدك تسيطر للكشف المبكر عن مرض السكري أو عوامل الخطورة المؤدية إليه، ومبادرة صحتك ثروتك في أول مبادرة صحية تهتم بصحة الرجل للكشف المبكر عن أمراض البروستاتا، ومبادرة اكشف واطمن للفحص الطبي الشامل، ومبادرة طرق الأبواب للفحص الطبي الشامل ورعاية كبار السن، علاوة على مشاركتها في المبادرات الصحية الرئاسية مثل مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وأخيرًا مبادرة علشان صحتك مفيش انتظار لانهاء قوائم انتظار المرضى بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ومبادرة فقرة نشاط للكشف المبكر عن الأمراض الروماتيزمية "التهاب الفقار اللاصق"، ومبادرة "رحلة حامل" أضخم برنامج لرعاية ومتابعة الحوامل بمحافظات التأمين الصحي الشامل

استقبال وعلاج مرضى كورونا بالمستشفيات المخصصة للعزل

وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلي أنه إضافة لذلك تم توفير خدمات استقبال وعلاج مرضى كورونا بالمستشفيات المخصصة للعزل التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ومنها مستشفى الأطفال التخصصي (العديسات سابقا) بالأقصر، وإطلاق المبادرات التوعوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة لكيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس، وتقديم الدعم النفسي للمصابين، ووضع الخيام الطبية للفرز المبدئي للمترددين على المنشآت، وإتاحة الاستشارات الطبية عن بُعد، وإتاحة تقييم الحالة الصحية للمشتبه إصابتهم بالفيروس من داخل منازلهم عن طريق استمارة الفرز الإلكتروني، وأخيرًا إطلاق أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل (اللقاح .. أمانك لبكره) بهدف الوصول إلى أكبر نسبة من تطعيم للمواطنين.



المشاركة في عدد من الأحداث والفعاليات الدولية



وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية إن التأمين الطبي ، شارك في عدد من الأحداث والفعاليات الدولية، زي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ويوم المدن العالمي واحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثري بالأقصر، ومشاركتنا الفعالة في العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية زي مؤتمر آراب هيلث 2021 بدبي، ومؤتمر الإتحاد الدولي للمستشفيات ببرشلونة، ومؤتمر الطبي العالمي ميديكا بألمانيا، ومؤتمر إيجي هيلث بمصر، للإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية واستمرار الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمصريين ومطابقتها للمعايير العالمية للجودة، ده غير تعاوننا الدولي مع الكثير من الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بالشأن الصحي، كشركاء نجاح في دعم توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد للمصريين زي منظمة الصحة العالمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي، غير شركائنا في النجاح من القطاع الخاص واللي بدأت بالتوأمة معاهم زي مجموعة مستشفيات كليوباترا والسلام الدولي والمغربي للعيون وألاميدا للرعاية الصحية، وبنكمل طريقنا في الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات زي مجموعة مستشفيات السعودي الألماني.



كما نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل في ضم أكثر من مليون مواطن بمحافظة الأقصر إلى المنظومة الجديدة للحصول على خدمات التغطية الصحية الشاملة، والتي من المقرر ان توفر التغطية الصحية الشاملة لهم من خلال 59 مركز ووحدة طب أسرة بالاضافة إلى 6 مستشفيات مع اكتمال المنظومة بالمحافظة.

واكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن تكلفة تنفيذ المشروع في محافظة الاقصر بلغت 9,625 مليار جنيه مصري، تشمل التكلفة الإنشائية للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية والتي بلغت (7 مليارات و300 مليون) جنيه، اضافة الى قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية للمنشآت (مليار و800 مليون) جنيه، وكذلك التكلفة التشغيلية لتلك المنشآت الطبية بالمحافظة إلى (525 مليون) جنيه.