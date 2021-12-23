الرعاية الصحية بالأقصر: مليون و75 ألفا سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور إسماعيل العربي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إن عدد من سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ مليونا و75 الف مواطن وأن محافظة الأقصر دخلت المنظومة، وتم تطوير 6 مستشفيات وتشغيل 5 مستشفيات حتى الآن، كما تم تطوير وإنشاء 59 وحدة ومركزا صحيا.

وأضاف العربي، في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز":" تم تشغيل 49 وحدة صحية ويتم تغطية المحافظة بكافة الخدمات الطبية ".

وتابع:" تم افتتاح مستشفى الاطفال التخصصي بقوة 112 سريرا و5 غرف عمليات وبها 9 عيادات خارجية ".

وأكمل إسماعيل العربي :" المحافظة بها مستشفى النساء والولادة بتكلفة 410 ملايين جنيه والمستشفى به 70 سريرا و 10 أسرّة رعاية مركزة وبه أقسام الحضانات بـ 30 حضانة".

ولفت العربي :" بدأنا التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في شهر يوليو الماضي ".