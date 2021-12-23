عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرعاية الصحية بالأقصر: مليون و75 ألفا سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

قال الدكتور إسماعيل العربي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إن عدد من سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ مليونا و75 الف مواطن وأن محافظة الأقصر دخلت المنظومة، وتم تطوير 6 مستشفيات وتشغيل 5 مستشفيات حتى الآن، كما تم تطوير وإنشاء 59 وحدة ومركزا صحيا.

وأضاف العربي، في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز":" تم تشغيل 49 وحدة صحية ويتم تغطية  المحافظة بكافة الخدمات الطبية ".

وتابع:" تم افتتاح مستشفى الاطفال التخصصي بقوة 112 سريرا  و5 غرف عمليات وبها 9 عيادات خارجية ".

وأكمل  إسماعيل العربي :" المحافظة بها مستشفى النساء والولادة بتكلفة 410 ملايين جنيه والمستشفى به 70 سريرا  و 10 أسرّة رعاية مركزة وبه  أقسام  الحضانات بـ 30 حضانة".

ولفت  العربي :" بدأنا التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في شهر يوليو الماضي ". 

الأقصر التأمين الصحي المستشفيات التامين الصحي الشامل اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

السوبر الأفريقي تامر أمين: الأهلى يعنى الذهب واسأل عليه القارة

إصابة مئات الآلاف يوميا.. فرنسا تتوقع سيناريو مخيفا بسبب متحور أوميكرون

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

محمد الشناوى فرط فى ميدالية السوبر الذهبية بعد فوز الأهلي .. تامر أمين معلقا على تصرف الحارس.. فيديو

خطأ فادح.. بريطانيا العظمي تحذر الدب الروسي من الاعتداء على أوكرانيا

التموين: دعم السلع في الخبز يكلف الدولة من 60 إلى 65 قرشا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

مدبولي : تنسيق بين جميع أجهزة الدولة لسرعة مجابهة مختلف أنواع الطوارئ

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

البنك المركزي: مد فترة إعفاء العملاء من مصروفات التحويلات البنكية بالجنيه المصري

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح المرحلة الأولى من قرية القرنة لـ"حسن فتحي" في الأقصر

عقب التتويج بالسوبر الأفريقي.. لماذا يفوز الأهلي بالمباريات بعد الدقيقة 90 ؟

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

فيديو

قرار مهم من وزير التعليم.. تفاصيل التحسين في الشهادة الإعدادية

ممنوع نهائيا.. حظر ترك بطاقة التموين للبدالين والمخابز وعقوبة صارمة للمخالفين

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

موضوع عائلي وأبو العروسة.. مسلسلات ينتظرها الجمهور في الموسم الشتوي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ