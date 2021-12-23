الرعاية الصحية: أكثر من محافظة بالصعيد تدخل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة لـ الرعاية الصحية، تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي في الصعيد، إنه هناك اهتمام رئاسي بقطاع الصحة في محافظات الصعيد .



وأضاف أحمد السبكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" تم افتتاح مستشفيان اليوم في محافظات الصعيد احدهما مستشفى للنساء والولادة بتكلفة 410 مليون جنيه والمستشفى الاخرى مستشفى أطفال تخصصي تقدم حزمة متميزة من الخدمات الصحية فري جراحات الأطفال ".

وتابع احمد السبكي :" سيتم إعادة صياغة المشهد الصحي فالمصري بشكل كبير جدا خاصة في صعيد مصر، والتامين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ضم محافظة الأقصر وأسوان".



وأكمل احمد السبكي :" سيكون هناك اكثر من محافظة من محافظات الصعيد في المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل وسيتم الإعلان بشكل رسمي قريبا عن تلك المحافظات ".

