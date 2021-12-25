برشلونة يسعى للتعاقد مع المغربي نجم أياكس الهولندي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة تسعى للتعاقد مع نصير مزراوي ظهير أيمن أياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن برشلونة يحاول الاتفاق مع مينو رايولا مدير أعمال مزراوي من أجل التعاقد معه بشكل مجاني في الموسم المقبل.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما شارك مع أياكس في 21 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

ويواجه فريق برشلونة الإسباني بقيادة تشافي الحرمان من تسجيل لاعبه العائد من جديد داني ألفيس في الميركاتو الشتوي لانتقالات اللاعبين في الدوري الإسباني.

ويخوض فريق برشلونة في أول مباراة في عام 2022 ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية أمام نظيره فريق ريال مايوركا.

ومن المقرر أن يواجه فريق برشلونة مع نظيره فريق ريال مايوركا يوم 3 يناير المقبل ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية.

ويفتقد فريق برشلونة الإسباني خدمات البرازيلي داني ألفيس الذي لن يستطيع المشاركة فى مباراة ريال مايوركا بسبب قواعد الدوري الإسباني بفتح سوق الانتقالات الشتوية يوم 3 يناير المقبل أي بعد 24 ساعة من المباراة يوم 2 يناير من الشهر ذاته.