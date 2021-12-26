مصطفى شوقي: أصعب لحظات حياتي يوم وفاة والدي.. فيديو

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، المطرب مصطفى شوقي وفرقته الموسيقية في سهرة غنائية خاصة.

وقال مصطفى شوقي، إن والدتي وأسرتي الأقرب إلى قلبي، معقبا: "والدتي سعيدة جدا بما أقدمه من أغاني ومن أهم الشخصيات التي دعمتني".

وأشار: "أمي كانت ترفض أن أخوض تجربة الغناء لأنها تربوية ومحافظة وتهتم باستكمال دراستي ، وبعد الانتهاء من الجامعة دخلت المجال ووقفوا إلى جواري.

وأوضح: "انا لا احب ان اظهر بانني ضعيف ومن أصعب اللحظات في حياتي وفاة والدي لأنني كنت بجواره ولم استطع ان اقدم له اي مساعدة لان العلاج اصبح غير مفيد وحالته كانت متأخرة".

وتابع "والدي صاحب فضل عليا وهو من علمني الاحترام والمسئولية والاعتماد على النفس، وأمي دائما تدعو لي في كل وقت، خاصة في أغنية ملطشة القلوب والتي نجحت نجاحا كبيرا".

ويتحدث مصطفى عن بدايته مع الموسيقى ومحطات النجاح فى مشواره، كما يكشف أسرار وكواليس أغنية "ملطشة القلوب" التي حققت نجاحا كبيرا، وتجاوزت 35 مليون مشاهدة على يوتيوب.