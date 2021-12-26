شاهد بوسترات مسرحية في نص الليل قبل عرضها بموسم الرياض

اعلن الكاتب ايمن بهجت قمر عن موعد عرض مسرحية في نص الليل ونشر بوسترات النجوم عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب" ايمن":بسم الله، مسرحية : في نص الليل من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ان شاء الله ليلة رأس السنه بموسم الرياض على مسرح محمد العلي - برعاية هيئة الترفيه السعوديه".

وجه الشاعر أيمن بهجت قمر رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب"قمر":مهما وصفت امتناني وتقديري للمستشار تركي آل الشيخ مش هقدر اوفي له حقه لإنه السبب في رجوع اسم بهجت قمر للمسرح بعمل يليق بتاريخه وإسمه وفي موسم الرياض وتحت اشراف هيئة الترفيه السعوديه المحترمه .. ألف ألف شكر جميلك هيفضل في رقبتي، مسرحية في نص الليل ليلة رأس السنة".

مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية.

وكان قد أوضح المؤلف أيمن بهجت قمر عن سبب ابتعاده عن أغاني الـslow في الفترة الأخيرة واتجاه إلي أغاني الإفيهات وهيتات.

وغرد أيمن بهجت قمر من خلال حسابه الشخصي تويتر :" دلوقتي طالع عليا سمعه إني بكتب أغاني افيهات وهيتات وبس ويمكن عشان في الفترة الأخيرة معظم المطربين بينزلوا سينجلات ففرصة الأغاني الslow صعبه ".

وتابع :" بس واضح إني لازم افكركوا بأغانيا النكد وانتوا أحرار بقى ودي واحده منهم اهي كدابين ألحان خالد عز وتوزيع توما".

اقترح الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر أن يتم تعديل بعض المواد في لائحة نقابة الموسيقيين من أجل مطربي المهرجانات الذين يحصلون على تصاريح للغناء.

كتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "بقترح ان نقابة الموسيقيين تعدل في لوايحها وتشترط على اي مطرب عايز تصاريح وعضويه في النقابه يبقى فيه سنه دراسه في اكاديمية الفنون تثقيف موسيقي - إتيكيت - ثقافه عامه".

وتابع أيمن بهجت قمر حديثه وقال: "الشروط دي تطبق على المتعلم والجاهل واللي صوته حلو واللي صوته وحش ! ماتستغربش صوته وحش بس متعلم ..ودي هتفرق كتير".

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