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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركى الـ الشيخ يروج لـ حفل رأس السنة بموسم الرياض الذى سيحيه 13 فنانا عربيا.. شاهد

صدى البلد

روج المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لـ حفل رأس السنة بموسم الرياض ، حيث يحيى الحفل 13 نجمًا عربيًا . 

 

ونشر تركى آل الشيخ فيديو للفنان محمد عبده أثناء دعوته للفنانين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موفع التواصل الاجتماعي "تويتر" . 

 

وكتب "  فيه دعاية احلى من كذا ؟ … فنان العرب وكوكبة من النجوم … يخططون يسعدونا يوم ٣١ ديسمبر في #موسم_الرياض  في الحفل الاضخم في المنطقة … محمد عبده جالس يعزمهم في بيته … يحقلك المسرح ارينا محمد عبده … لا احد يشغلني على التذاكر … مسافر ومقفل جوالي ! ".


و يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.


ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

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