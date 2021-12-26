حسن الرداد يروج لمسرحية في نص الليل .. شاهد

روج الفنان حسن الرداد لـ مسرحية في نص الليل ، ونشر بوستر المسرحية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

وكتب حسن الرداد " انتظرونا فى مسرحية #فى_نص_الليل من عالم #بهجت_قمر فى #موسم_الرياض. ابتداء من #٣١ ديسمبر ٢٠٢١الى #٤ يناير ٢٠٢٢

على مسرح محمد_العلى إن شاء الله ".

مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية.