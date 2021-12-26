رامى جمال يحتفل بـ الكريسماس.. شاهد

احتفل الفنان رامى جمال بـ الكريسماس ، ونشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وعلق رامى جمال على الصورة بوضع ايموشن قلب ابيض و شجرة الكريسماس .

وطرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج "نجوم ريكوردز"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسة" الذي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

وطرح رامي جمال مؤخراً عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد إبراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

الأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.