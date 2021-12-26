الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات كورونا المنقولة محليا خلال 21 شهرا

سجلت الصين أعلى ارتفاع يومي منذ 21 شهرا في الإصابات المنقولة محليا بفيروس كورونا، مع تضاعف الإصابات في مدينة شيان الشمالية الغربية، أحدث بقعة ساخنة للمرض في الصين.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة ودخلت اليوم الرابع من الإغلاق اكتشفت 155 حالة إصابة منقولة محليا يوم السبت ارتفاعا من 75 في اليوم السابق.

وأدى ذلك إلى رفع العدد اليومي العام للإصابات المحلية بالصين إلى 158 وهو أعلى رقم منذ أن تمكنت الصين من احتواء تفشي المرض على مستوى البلاد في أوائل عام 2020.

وفرضت شيان إجراءات صارمة لكبح تفشي المرض بما يتماشى مع سياسة بكين التي تقضي بضرورة احتواء أي تفش في أسرع وقت ممكن.

ولا يجوز للسكان مغادرة المدينة دون موافقة أصحاب العمل أو السلطات المحلية وقد أجريت جولات متعددة من الاختبارات الجماعية لاكتشاف الإصابات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعا من 140 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 101077 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 حالة.

