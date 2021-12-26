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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تستضيف لجنة القطاع الطبي للعلاج الطبيعي بـ الأعلى للجامعات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، والدكتورة أميرة التهامى رئيس لجنة القطاع الطبى للعلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماع لجنة القطاع والذي عقد في رحاب جامعة بنها.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد طلعت منصور القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة بنها ، وعدد من عمداء كليات وأساتذة العلاج الطبيعى ، وأعضاء اللجنة.
وفي كلمته أعرب الدكتور جمال سوسة عن سعادته باستضافة جامعة بنها لاجتماع لجنة القطاع الطبى للعلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات ، موجها التحية للجنة القطاع والأعضاء.
وأكد رئيس جامعة بنها، دور كليات العلاج الطبيعى بصفة عامة وكلية العلاج الطبيعى بجامعة بنها بصفة خاصة والتى تعد إضافة جديدة للقطاع الطبى داخل الجامعة ، بالإضافة الى دورها الهام فى مشاركة الأنشطة الطلابية والقوافل الطبية التى تنظمها الجامعة لخدمة أهالى محافظة القليوبية.
كما حرص رئيس الجامعة على إهداء درع جامعة بنها للدكتورة أميرة التهامى رئيس لجنة القطاع الطبى للعلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات ، تقديرًا من الجامعة لشخصها الكريم وتجديد الثقة رئيسا للجنة.
من جانبها قدمت الدكتورة أميرة التهامى رئيس لجنة القطاع الطبى للعلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات الشكر والتقدير للدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها لحسن الاستقبال والاستضافة.
من ناحية اخرى ناقش الاجتماع دراسة العديد من الموضوعات الخاصة بالقطاع الطبى للعلاج الطبيعى بالجامعات المصرية.
كما قامت اللجنة بجولة ميدانية داخل كلية العلاج الطبيعى بجامعة بنها شملت تفقد القاعات الدراسية ومعامل الكلية ، والعيادات الخارجية والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها مدينة بنها القليوبية

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