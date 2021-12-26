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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت لجنة اختيار المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لمنصب المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.
وضمت اللجنة كل من الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل ، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق ، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب السابق.
واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح ، ورؤية كل متقدم لتطوير مقر الجامعة بالعبور، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
وأكد الدكتور جمال سوسة، حرص جامعة بنها على اختيار الأكفأ من المتقدمين وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

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