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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سائق للتنقيب عن الذهب بحوزته 154 قطعة و100 كجم زئبق في أسوان

المتهم
المتهم

تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية في أسوان، من ضبط سائق من دراو حال قيادته سيارة "نقل" وبحوزته 154 قطعة ذهبية مختلفة وزنت حوالى 50 كيلو جرام و3 إسطوانات تحوى بداخلها على مادة الزئبق وزنت حوالى 100 كيلو جرام ومبلغ مالى.

 

وبمواجهته أقر بقيامه بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر الأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

القوة الأمنية الحالة الأمنية مركز شرطة أسوان مادة الزئبق

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