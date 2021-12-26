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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 24 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص في الشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لجميع الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية وأولاد صقر وههيا وفاقوس والعاشر من رمضان بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

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وقال وكيل وزارة الصحة إن جهود الحملات التفتيشية، أسفرت عن ضبط ٢٤ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، منها منشأة غذائية بكفر صقر،  و٥ منشآت ببلبيس، و2 منشأة بالقنايات، و٧ منشآت بالحسينية، و٥ منشآت بأولاد صقر، ومنشأة بههيا، و٣ منشآت بفاقوس، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف: “كما تم إعدام ٣ أطنان و١٢٧ كجم مخللات وأسماك ولحوم وأغذية مختلفة وعصائر وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، فضلاً عن سحب ٣٢٧ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي”. 

وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢٤٦ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية وأولاد صقر وههيا وفاقوس والعاشر من رمضان.

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