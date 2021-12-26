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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السيسي يطلق اسم الدكتور كمال الجنزوري على محور توشكى

الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح مشروع توشكى الخير في أسوان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، توجيها بإطلاق اسم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، على محور توشكى . 

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية توشكى الخير:  بوجه التحية لـ الدكتور  كمال الجنزوري و برد غيبته و كل التقدير له ولفريقه الذين أكدوا أن مشروع توشكى قابل للتحقيق والنجاح. 

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وأضاف :"إحنا نقدر نعمل كل حاجة ، واللي بنعمله مش بعيد عن الحكومة بكل وزاراتها ، والفلوس بتجمع من الوزارات" . 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدخول مزيد من الأراضي الزراعية للإنتاج في مشروع توشكى الخير، قائلا: “إحنا بنشتغل سواء الناس شافتنا ولا لأ”.

ووجه الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بـ توشكى، وزارات الزراعة والري والكهرباء،بإجراء ما يلزم من دراسات لزراعة 150 ألف فدان بجانب 250 ألف فدان جاري العمل عليها”. 

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