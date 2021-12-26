الرئيس السيسي يوجه بإطلاق اسم الدكتور كمال الجنزوري على محور توشكى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية إلى الدكتور كمال الجنزوري، قائلا: “الدكتور كمال الجنزوري والفريق المعاون له كان لهم الفضل في دراسة مشروع توشكى، وأكد كونه مشروعا قابلا للنجاح".

وطالب الرئيس السيسي بتغيير اسم محور وكوبري توشكى ليصبح "محور الدكتور كمال الجنزوري"، وذلك تقديرا لجهوده.

وأضاف: "إحنا نقول للناس الحقيقة ونقولهم مش معانا فلوس نعمل المشاريع دي، نقول الحقيقة بس منقولش إن المشروع مش ناجح".

وأكد أنه لن يتم إهدار قطرة مياه دون استخدامها فى الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعا: “مفيش حتة أرض نقدر نزرعها إلا وهنزرعها، ومفيش نقطة ميه مش هنستغلها”.



