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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي عن مشروع توشكى: معملناش غير اللي خطط له الدكتور الجنزوري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي إنه كان هناك حائط صخري سبباً في عدم إتمام  مشروع توشكى، حيث تسبب في وقف زراعة 300 ألف فدان خلال الـ 20 سنة الماضية، مشيراً إلى أن وزارة الري عندما درست هذا الأمر أيضاً، وجدوا أن هذا يحتاج  3 ملايين طن من المفرقعات. 

وأضاف السيسي خلال افتتاح المشروع القومي توشكى الخير، قائلاً: "بكام بقى! .. ما هو الكلام كله على التمويل .. ده بالإضافة إلى الخامات والتشغيل والحفر والتفجير ونقل المخلفات وتبطين الترع".

وتابع الرئيس السيسي: "انت بتقطع في جرانيت 9 كيلو بعرض تحت 20 متر، وفوق 20 متر .. علشان نعبر المياه".

وواصل السيسي قائلاً: "احنا معملناش حاجة أكتر من اللي وزارة الري كانت مخططاه .. ده شغل الدكتور كمال الجنزوري اللي كان مخططه".

وأكمل الرئيس السيسي: "انا لما اتعرض عليا مشروع توشكى من 3 سنين .. قولت لـ اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، المنطقة دي إيه! .. قالي ده فرع 4 .. قولتله مالها! .. قالي فيه حائط صخري جرانيت مانع دخول المياه .. قولتله طب ينفع كده أو ينفع كده .. ملقيناش حل غير إننا نعدي منها .. وأنا بنسبالي العبور مفيش أسهل منه .. قولتله يتعمل فوراً".

السيسي مشروع توشكى الرئيس السيسي توفيق سامي توفيق الدكتور كمال الجنزورى وزارة الرى

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